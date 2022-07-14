На данный момент активно ведутся ремонтные работы на двухкилометровом отрезке автодороги Добринка-Грязи (в районе бывшего блокпоста ГАИ).

Ремонтом дорожного полотна занимается воронежская фирма ООО «Дорожник», которая имеет филиал своей организации в Липецке.

Как рассказал мастер этой дорожной организации Вардан Азизян, перед укладкой асфальта ранее пришлось полностью срезать пришедший в негодность асфальтобетон на всем протяжении ремонтируемого участка, подготовив его для укладки горячей смеси. Фреза удалила все дефекты с поверхности дороги, а также бугры и выбоины.

Подготовленное основание обрабатывается битумной эмульсией. Затем на него наносят выравнивающий слой асфальтобетона толщиной в среднем 5–6 сантиметров. И только после этого будет уложен верхний, финишный слой асфальтобетона, который в уплотненном состоянии будет не менее 5 сантиметров.

В дополнение к шестиметровой ширине дорожного полотна добавятся по метру отсыпанных щебнем обочин с каждой стороны дороги.

На объекте в данное время трудятся от 10 до 15 человек и различная дорожная техника: 1 асфальтоукладчик, 3 катка (весом 10, 11 и 13 тонн), гудронатор, трактор со щеткой (для очистки дорожного полотна от пыли и грязи), 6 большегрузных машин, доставляющих горячий асфальт к месту проведения работ.

Примерно неделя понадобится подрядчику, чтобы завершить укладку асфальтобетона. Затем начнут отсыпку и укрепление обочин. А водители в скором времени забудут про еще один проблемный участок дороги на территории Добринского района, не боясь за подвеску своих «железных коней».