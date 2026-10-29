По следам праздника

Нынешний год для газеты «Добринские вести»— особенный, юбилейный. 23 октября 1931 года увидел свет первый выпуск газеты «Ленинский путь», именно так изначально называлась наша любимая «районка».

Красивая и значимая дата — 95 лет. По меркам человеческой жизни весьма почтенный возраст, когда есть о чём вспомнить и чем гордиться. За прошедшие десятилетия многое менялось: внешний вид газеты, её объём и формат, тираж, тематика публикаций. Но неизменным оставалось одно: с момента своего основания газета неразрывно связана с судьбой Добринского района, а теперь — округа. Она стала настоящей летописью нашего края, отражая его историю, его радости и трудности.

Накануне этого знаменательного события коллектив редакции принимал поздравления от членов патриотического клуба «Наследие» МБОУ «Лицей №1» п. Добринка. Под руководством своего руководителя Аллы Климентовой ребята подготовили настоящее праздничное представление. Всё началось с весёлого объявления от почтальона: «Внимание! Внимание! Всем! Всем! Всем! Юбилейный выпуск газеты «Добринские вести»!». Затем, одетые в яркие костюмы народов России, юные «наследники» читали именные стихи юбиляру, наполненные теплотой и уважением. Кульминацией стало исполнение замечательной песни «Русский мир», в которой отразилась красота и многообразие российских регионов, а также глубокое чувство единства и сплочённости людей разных национальностей. Главный редактор газеты, член Союза журналистов России Тамара Шигина душевно пообщалась с лицеистами, ответив на их вопросы и делясь тёплыми словами. В знак признательности и в память об этом событии, она подписала один из экземпляров издания и передала книгу ребятам.

Ярким продолжением череды юбилейных торжеств стал визит в редакцию главы Добринского округа Александра Пасынкова.

— От всей души поздравляю всех сотрудников с 95‑летием газеты «Добринские вести»! — сказал он, — это большая и значимая дата, целых 95 лет служения людям, правде и родному краю. За эти годы редакция стала не просто источником новостей, а настоящей летописью жизни Добринского округа, опорой и собеседником для многих поколений читателей. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и радости от каждого дня. Пусть впереди будет много светлых, интересных событий, а рядом — люди, с которыми тепло и спокойно, — такими словами поздравил коллектив глава округа. Глава муниципалитета вручил благодарственное письмо коллективу, огромный букет и подарочный сертификат на приобретение для редакции многофункционального устройства.

95 лет — это не просто цифра, это целая эпоха, наполненная трудом, преданностью делу и любовью к родному краю. А мы, коллектив «Добринских вестей», продолжаем свою важную миссию, оставаясь верным спутником жителей добринской земли, летописцем их жизни и голосом их надежд.