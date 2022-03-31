В регионе

По требованию прокуратуры дорожные знаки вблизи образовательных учреждений в с. Долгоруково будут приведены в надлежащее состояние

2 часа назад
10 посмотрели

Читайте нас в

Прокуратура Долгоруковского района Липецкой области проверила соблюдение федерального законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильной дороги местного значения.

В соответствии с действующим законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Как установлено в ходе проверки, администрация муниципального района не приняла меры по приведению дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети», находящихся в непосредственной близости от образовательных учреждений в с.Долгоруково в надлежащее состояние.

В целях устранения нарушения прокурор обратился в суд.

Исковые требования прокурора удовлетворены: на орган местного самоуправления возложена обязанность привести дорожные знаки в надлежащее эксплуатационное состояние.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19