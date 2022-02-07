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По требованию прокуратуры на администрацию г. Усмани возложена обязанность отремонтировать местную автодорогу

2 часа назад
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Решением Усманского районного суда района о возложении на муниципалитет обязанности по приведению автомобильной дороги по ул. Успенской в г. Усмани в соответствие с требованиями Национального стандарта.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, проведенной совместно с ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району.

Как установлено в ходе проверки, дорожное покрытия автодороги в силу своего эксплуатационного состояния, затрудняло безопасное движение автотранспорта с разрешенной ПДД скоростью и представляло угрозу жизни, здоровью и имуществу участников дорожного движения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям муниципалитетов относится дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, включая обеспечение безопасности дорожного движения и осуществление контроля за сохранностью дорог.

Поскольку администрация г. Усмани свои полномочия в данной сфере надлежащим образом не исполнила, прокурор обратился в суд.

Исполнение судебного решения взято на контроль.

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