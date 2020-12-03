По улице Кузнечной в Липецке ограничат сквозное движение с пятницы

В пятницу, 4 декабря, ограничат сквозное движение по улице Кузнечной в Липецке.

Это связано с проведением работ по ремонту и переносу теплотрассы специалистами ПАО «Квадра». При этом проезд к МКД не перекроют. Так, подъезд к дому №6 будет обеспечен со стороны улицы Плеханова, а к домам №№2, 4А и 4Б с Петровского проезда.

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства призывают автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

Ожидается, что ремонтные работы завершат к 20 декабря. После чего движение транспорта на данном участке будет возобновлено.