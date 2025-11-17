По волнам жизни боцмана Волкова

Владимир Волков из Добринки — настоящий морской волк. Много лет трудится боцманом на танкерах. Обошёл практически все моря и океаны. На заднем плане фото — Родина, г. Выборг.

Удивительна судьба Владимира Волкова из Добринки, который много лет бороздит просторы океанов и морей, долгожданным гостем возвращаясь в семью.

И КОЧЕГАРЫ МЫ, И СЛУЖИВЫЕ…

С морем судьба связала собеседника в достаточно взрослом возрасте. А сначала, учась, как сам говорит, в неполную силу в школе №1 п. Добринка, он грезил и другим. Своим педагогам он говорил, что мечтает стать то учителем, то милиционером, то художником, то моряком. И ведь практически через все эти ипостаси на самом деле прошёл…

— В 1988-м, — вспоминает Владимир Вячеславович, — я окончил школу и решил идти в Липецкий пединститут на художественно-графический факультет. Однако из-за большого конкурса я не поступил, зато прошёл в Московское художественное училище, где обучался на художника-оформителя.

В какой-то момент, как и всем студентам ранее и теперь, Волкову приходит повестка из военкомата. Приехал по месту прописки. На вопрос военных: «Где мечтаешь служить?» — он ответил: в ВДВ, так как спортивный парень других родов войск для себя не рассматривал. И, не доучившись, уходит защищать Отечество. Но после в художественное училище так и не вернулся. Зато в армии, когда узнали, что в их подчинении служит художник-оформитель, сразу же направили по назначению.

— Меня послали в учебную часть для секретчиков, я много рисовал карт СЭВ и НАТО с нанесением на них секретных объектов.

После армии Владимир решил продолжить учёбу в военном направлении. Поступает в Высшее военное училище одной из республик, но развал Союза изменил и его судьбу. Так он вновь оказался в родимой Добринке.

— А как же Ваши родители? — спрашиваю. — Небось сильно переживали за Вас?

— Конечно, равнодушно не могли на это смотреть. Вроде учиться меня отправляли, а я опять дома ни с чем оказался. Мама Валентина Евгеньевна и на железной дороге трудилась, и на станции скорой помощи диспетчером. Отец Вячеслав Владимирович — всю жизнь в ДРСУ проработал.

В Добринке их сын устроился в свой любимый первый детский сад, куда и сам когда-то ходил. Тут ему отвели роль дворника, сторожа и кочегара. Утверждает, что получал один больше, чем родители вместе взятые.

— Кумиром тогда у меня, как и у многих сверстников, был Виктор Цой. Он ведь тоже работал в кочегарке. Ровесники мне завидовали. Да и клуб — рядом с работой.

Так, несколько месяцев прокочегарив, Волков решает вновь получать образование. Теперь уже в роли милиционера себя видит, а не военного. Очно сперва окончил Астраханскую школу милиции, после — Ростовскую высшую школу МВД заочно. Из Астрахани привёз сюда жену, родилась дочка. Дослужился в уголовном розыске до звания капитана…

— Но из-за моего же безрассудства, мягко говоря, я потерял работу, потом и с женой развелись. Так бывает, жизнь — сложная штука. Старшая дочь Валерия окончила культпросветучилище, живёт в Астрахани, у неё дочка и сын, так что я дедушка. От второго брака у меня тоже две дочки — Василиса и Екатерина, первая работает фармацевтом в Питере, вторая учится в первом Добринском лицее, а жена Анастасия — тоже астраханка.

Дочки Василиса и Екатерина с нетерпением ждут папу из дальних походов.

КИЛЬКА — ТОЛЬКО НА СЕДОМ КАСПИИ

— Как-то Вы к тому неблизкому краю неравнодушны, — говорю Владимиру.

— Я в Астрахани 20 лет прожил: уехал в 1999-м, вернулся в Добринку — в 2020-м. Чем там только ни занимался. Как-то мне предложили идти на море, а я его не видел никогда! И всё-таки отучился на матроса-моториста и сопутствующие профессии.

В Астрахани есть Каспийский научно-исследовательский институт, при нём — суда НИСы (научно-исследовательские суда), которые изучают ихтиологию Каспийского моря, жизнь тюленей и то, как добыча нефти влияет на них и, вообще, всю фауну.

— Это настоящая научная работа, — утверждает Волков. — Сложная и ответственная, иначе вся живность погибнет в море. Специальными ковшами делали забор грунта, воды, рыбы и делали пробы на содержание нефтепродуктов в них. И в какой-то момент в море пропала килька.

Боцман Владимир Волков: “Такую красоту можно увидеть только в море“.

(И тут, уважаемые читатели, мой герой сделал для меня большооое открытие: оказывается, килька, какую мы видим в консервных банках, водится только на Каспии. Я-то думала: в любых морях она есть. Нет! Только там. И ещё полезный совет морской волк дал. На жестяных банках бывают надписи: «Сделано морем» и «Сделано в море». Вроде одно и то же. Оказывается, первое — выловлена рыба и тут же законсервирована на рыболовецком судне, а второе — там же, но уже из замороженного сырья…).

— Да, только на Каспии кильку ловят, — продолжает Владимир Вячеславович, — а когда исчезла, учёным сразу стала понятна причина. Ещё в Каспии 20 видов селёдки водятся. Самую вкусную — пузанком зовут, она маленькая и жирная. Есть и огромная — залом. Её ломают, так как в бочки не помещается, потому и название такое. Вообще, сельдь до 90 километров в час скорость развивает, идёт против течения. Её огромные косяки лодки поднимали. В то же время это нежная рыба, с нею надо бережно обращаться при вылове.

Таким уловом можно и похвастаться. Огромная дорада поймана В.Волковым в порте Фос (Средиземное море, Франция).

— Вас всему в училище матросов учили? Ведь у нас в Добринке вряд ли кто об этом знает.

— В училище — лишь теория. Опыт получают все во время работы от старых рыбаков. Мне повезло: ещё работали советские, видавшие виды опытнейшие коллеги. Вот кто — морские волки были! Четыре года я посвятил НИСам, про нас фильм даже снимали. Потом ушёл на рыболовецкие суда. Полтора года — на них. Ходили по Каспию, Чёрному морю, вдоль побережья Африки. Вот тогда и экватор впервые пересёк в 2012-м.

— Наверняка имеется целая история, связанная с моментом на экваторе? — любопытствую у бывалого боцмана.

— Да, капитаны кораблей в таких случаях устраивают праздник — «День Нептуна». Это уже традиция. Жарища экстремальная! И, чтобы хоть как-то отвлечь людей от пекла, собирают новичков, то есть тех, кто впервые на этой нулевой параллели, создают две команды: мотористов и механиков и устраивают для них эстафету.

И мореплаватель рассказал, что входит в эти испытания. Подумалось: уж и не знаешь, что страшнее — жарища или эти «конкурсы». Надо испить плафон (3 л) забортной солёной водицы. Мотористов ещё искупают в солярке или масле, а матросы пробегут сквозь масляную трубу на время. Не все знают, что потом мыло нельзя смыть солёной водой… Короче, по утверждению Волкова, это невероятно весело, и время за игрой, особенно за её наблюдением пролетает быстро. Потом капитан всем новичкам дарит серьгу. У Волкова такая, разумеется, в ухе сверкает.

— Ну с жарищей — понятно, а как быть при качке? Что делать при морской болезни?

— У каждого организм разный, поэтому у всех своя непереносимая амплитуда качки имеется. Во время шторма, когда всё летает, мне лично легче, а вот при нудной качке уже тяжелее. В такие минуты всем советуют жевать сухарики. А самым страшным для меня был мой первый шторм ещё на Каспии. Там это дело, вообще, ужасно. Недаром его называют «седым Каспием». Вроде тихо, а через полчаса так всё раздувает…

Момент жизни В.В. Волкова на седом Каспии.

СТАРШИНА СУДНА

После рыболовецких, где дослужился до боцмана, Владимир ушёл на нефтесуда в 2017-м.

Но на танкерах всё пришлось начинать ему сначала: сперва матрос-уборщик, потом — матрос умелый. И, только когда их бывший боцман заболел и решил уйти на берег, он сказал, что его смело может заменить Волков. На мой вопрос, почему всё с нуля началось, Владимир ответил, что даже у штурманов так.

Уже много лет Владимир Волков (стоит на фото в самом верху слева) трудится на российском танкере TRAST

— Боцман — старшина судна, он раздаёт работу матросам. В гражданском флоте боцман — что-то типа помощника капитана по хозяйству, непосредственный начальник палубной команды, отвечающий за порядок на корабле. Также занимаюсь хранением канатов, якорей, анкерштоков, буев. Отвечаю за работы по соединению канатов, отдаче и подъему якорей и т.д. И надо самому отлично знать дело, чтобы понимать, что ты хочешь от матросов, какую задачу собираешься поставить.

И с той поры В.В. Волков трудится на танкерах. Ещё у мужчины спросила, насколько суеверны непосредственно он сам и его коллеги, ведь о суеверии моряков давно сложены легенды. Оказывается, это не только приметы, но и техника безопасности. К примеру, нельзя наступать на пороги (комингсы). Всё потому, что потолки низкие в проёмах и ударишься головой. Или — запрещено сидеть на кнехтах — это специальная тумба, предназначенная для крепления тросов. И, если на кнехте закреплён трос, его натяжение или обрыв может привести к серьёзным травмам ног. Даже если трос не закреплён, внезапный толчок судна о причал может привести к падению и травмам. Ну и исторический аспект: во времена императорского флота на кнехтах отливали двуглавых орлов — госсимвол, и сидеть на нём было недопустимо…

Самым сложным в своей работе морской волк опять назвал пребывание в жарких странах, когда палуба накаляется, как печка. В такие моменты им выдают специальные таблетки, задерживающие соль в организме. Непростым у них считается и пролив Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой — самый штормовой на Земле, во время прохода через него капитан тоже дарит новеньким членам команды серьгу. И идут по нему с нанятым на судно лоцманом, который в этот момент командует кораблём, а не капитан. (Лоцман — судоводитель, хорошо знающий в этом районе сложную береговую обстановку, местный фарватер и проводящий по нему морские или речные суда). Ну и опасны те места, где пираты. Судно обматывают колючей проволокой. Непредсказуемые районы — побережья Африки. Днём на судах вроде рыбаки, но вот ночью они — пираты.

— Все едут на море, чтобы отдохнуть, а Вам оно не надоело?

— Все моря и океаны красивые, практически везде побывал. На Севере доходили до Ямала, когда там строили газоперерабатывающую станцию. Ходил в кругосветное плавание. На судне для жизни есть всё. Кто на гитаре играет, кто в шахматы в свободное время. У нас сауна и баня, есть и бассейн. Отмечаем праздники, Новый год. В принципе дома по морю начинаешь скучать с первых дней, как вернёшься. Там — наоборот. Дома всегда ждут, привожу подарки. Супруга не работает: я обеспечиваю.

Самым интересным в дальних походах Владимир Вячеславович считает рыбалку.

— Коллеги ловили акулу. Немаленькая попалась. Правда, только сфоткались и отпустили. Сам цеплял огромную дораду в Средиземном море, ската — в Чёрном. Дельфины нас часто сопровождают, в Америке видел кайманов. Когда выходим на берег, то всегда интересно попробовать местную кухню. В Бразилии попадали на карнавал.

Один из интересных моментов в работе морских волков – рыбалка.

Владимир Волков с добычей. Этот скат выловлен в Чёрном море.

— Спасибо Вам за интересную беседу. Удачного похода. Или как там у вас: семь футов под килем и попутного ветра. Ну и, конечно, скорейшего возвращения домой, где Вас ждут любящие сердца.