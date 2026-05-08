По заданию разведфронта

Самолет летел низко, боясь быть замеченным гитлеровскими ПВО. Разведчики приготовились к прыжку. Надо было десантироваться на сверхнизкой высоте. Триста метров. Среди них и молодая девушка. У распахнутой двери самолета стоит девушка, готовая в любую минуту прыгнуть в темноту и неизвестность. На ней автомат с боекомплектом, вещмешок, рация, весом в десять килограммов, запасные элементы питания к рации. Никто из разведгруппы не знал, сколько им придется действовать автономно и кто из них вернется живым. Сколько раз придется уходить от облав, преследований гитлеровцев. А места были незнакомые, чужие. Чехословакия.

Девушке, которую звали Асей, шел двадцатый год. Это был ее второй заброс в тыл врага. Анастасия Александровна Тонких родилась в 1924 году в Падворских Выселках, известных более как Первое Мая. Девушки в годы Великой Отечественной войны в основном воевали летчицами, санитарами, связистками. Но некоторые были и радистками. И их часто забрасывали в тыл врага.

Третьего мая 1943 года считается временем начала ее службы в рядах Красной Армии. Ее и еще четыре девушки направили в Горьковскую школу младших радиоспециалистов. Здесь главным образом готовили радистов для армии, но и была учебная группа, специально предназначенная для заброски во вражеский тыл. Подчинялась она Главному разведывательному Управлению Генерального штаба. В эту группу и попала наша землячка со своими подругами из Воронежа. Быстро пролетело время учебы. Основной рацией был «Север» и ее называли за глаза «северок». Пять девушек-подружек были направлены в разные места службы. По пути заехали на станцию Народная, что ныне в Воронежской области, к матери Веры Орловой.

Сохранилась фотография девушек-радисток. К сожалению, мы не знаем, где на ней находится наша землячка. Анастасию Александровну направили в распоряжение разведотдела 1-го Украинского фронта. Дважды довелось ей в диверсионной группе разведчиков участвовать в рейдах по территории врага. Пришлось переносить тяготы разведчицы-радистки в глубоком тылу гитлеровцев.

А трудности были такими, что многие мужчины их не выдерживали. Приходилось спать на снегу и земле после долгих переходов. Идти сотни километров по болотам, дорогам, лесам в пургу и метель. Блуждать по горам. А на спине — рация в железной упаковке, автомат и боеприпасы к нему. «Север» давила на плечи и тянула назад. Приходилось на время рыть землянку, чтобы укрыться в ней. Иногда вступала и в стычки с немцами.

Но никогда она не унывала. Сведения, которая передавала в разведотдел фронта, были бесценными. И дважды она возвращалась из глубокого тыла врага. 11 июня 1945 года младший сержант Тонких была награждена медалью «За отвагу». В наградном листе отмечалось, что она «честно выполняла свой долг, мужественно держалась перед лицом опасности, поддерживала боевой дух товарищей…». Согласно документам Центрального архива Министерства обороны РФ наша землячка 6 апреля 1985 года, накануне сорокалетия Победы, была награждена орденом Отечественной войны I степени.

От ведущего. Хочется верить, что живы родственники Анастасии Александровны, которые могли бы дополнить наш рассказ о ней.