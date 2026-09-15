По заветам Гиппократа

Каждый из нас, когда чувствует недомогание, спешит за помощью к докторам. Одними из самых востребованных у пациентов являются врачи-терапевты. Именно поэтому корреспондент «ДВ» отправился в районную поликлинику ГУЗ «Добринская ЦРБ» на улицу Воронского, где побеседовал с участковым врачом-терапевтом Марией Захаровой.

— Мария Дмитриевна, как родилась мечта стать врачом?

— Моё желание стать врачом появилось ещё в третьем классе. Тогда я лечила кукол и плюшевых медведей, искренне веря, что делаю важное дело. Но детская мечта, как это часто бывает, не растворилась в повседневных заботах. В то время у меня был живой пример для подражания — моя тетя, работавшая врачом. Она не пыталась меня специально вдохновлять громкими словами, просто жила своей профессией: возвращалась уставшей, но всё равно рассказывала не про трудности, а про тех, кому удалось помочь. И в какой-то момент я поняла: хочу быть такой же. Хочу, чтобы моя забота тоже была кому-то нужна.

— Почему Вы отдали предпочтение профессии терапевта?

— Потому что именно здесь начинается путь пациента. Важно не только разобраться в симптомах, но и услышать человека, снять напряжение, дать понятную опору. Я выбрала эту специальность, чтобы быть тем врачом, к которому не страшно прийти и который поможет определиться с лечением.

— С этим трудно не согласиться. Какими качествами должен обладать человек, желающий лечить людей?

— На мой взгляд, врач, это сочетание трёх аспектов: знаний, ответственности и человечности. Знания дают возможность помочь, ответственность не даёт ошибиться, а человечность помогает выстроить доверие. Ещё важны стрессоустойчивость и готовность учиться: медицина не стоит на месте, а работа требует выдержки. Если эти качества есть, остальное — дело практики. Обращаясь к врачу, пациент ориентируется не только на профессионализм специалиста, но и на его личностные качества. Поэтому важно, чтобы доктор был внимательным и отзывчивым, смог расположить к себе.

— В чем особенность Вашей работы?

— Участковый врач-терапевт– универсальный специалист. На наших плечах лежит огромный груз ответственности, потому что именно от нас зависит своевременное направление больного на диагностические и лабораторные исследования, дабы в дальнейшем поставить ему верный диагноз и назначить правильное лечение. Кроме того, у сельских врачей-терапевтов обширный опыт. Ежедневно к нам обращаются пациенты разного возраста с самыми различными заболеваниями, которым необходимо поставить диагноз зачастую без дополнительных консультаций узких специалистов. А еще на приемах нередко приходится оказывать экстренную помощь.

— Что вызывает трудности в Вашей практике?

— Когда очень сложно убедить пациента придерживаться назначенного курса лечения. Особенно в современных условиях, когда многие сами себе назначают лечение, начитавшись статей в интернете.

— Чем Вы руководствуетесь, когда консультируете пациентов?

— В своей работе применяю клинические рекомендации, утвержденные Минздравом России, стандарты оказания медицинской помощи при различных заболеваниях, ну и, конечно, собственный опыт. Как и мои коллеги, постоянно повышаю свой профессиональный уровень: участвуем в медконференциях, проходим обучение онлайн, когда есть свободная минутка, читаю статьи из медицинских журналов. Так же в соцсетях подписана на докторов из соседних регионов и Москвы. Интересен их подход к профессиональной деятельности.

— Какой у вас обычно поток людей?

— В среднем ко мне обращаются 20-25 человек в день, и это без учета вызовов на дом. Время приема для каждого индивидуально, в зависимости от жалоб, причин обращения и рекомендаций по дальнейшему наблюдению за больным.

— Опишите, пожалуйста, Ваш обычный рабочий день.

— Он у меня ненормированный, в среднем помогаю людям не менее 9 часов. Необходимо принять пациентов, провести профилактическую работу на участке: это и диспансеризация, и профосмотры, и вакцинация. Также провожу осмотр диспансерных групп и пациентов на дому по неотложным состояниям. Помимо работы в Добринке, веду стационар в п. Петровский. Там у меня терапевтическое и гериатрическое отделение (для пожилых людей). А еще один-два раза в неделю дежурю в приемном отделении добринского стационара.

— Как же справляетесь с такой нагрузкой?

— Большую поддержку в работе мне оказывает моя правая рука, медицинская сестра Марина Рудакова. Окончив Усманский медицинский колледж, в здравоохранении работает 20 лет. Именно она распределяет поток пациентов, ведет «бумажную» работу, в том числе учет каждого человека на участке, оформляет направления на исследования и контролирует сроки лечения больных. Пользуясь случаем, хочу выразить ей огромную благодарность за ее бесценный опыт и безукоризненную работу.

Медицинская сестра Марина Рудакова помогает врачу терапевту вести приём пациентов.

— Что считаете своим самым большим достижением в профессии?

– Доверие и уважение пациентов.

– Чем занимаетесь в свободное время?

— Когда день состоит из решений, разговоров и ответственности, вечером хочется делать что-то понятное и осязаемое. Увлекаюсь алмазной мозаикой, где всё просто: есть схема, есть стразы, есть стилус. Ты не придумываешь, а собираешь, и это очень успокаивает. Плюс видишь, как шаг за шагом рождается что-то красивое. С книгами всё наоборот: там как раз нужно воображение. Я люблю брать бумажные издания, нравится сам ритуал: перелистывать страницы, делать пометки на полях. Для меня это способ напомнить себе, что в жизни есть место не только фактам и алгоритмам, но и чувствам, историям, мечтам. Вместе эти хобби помогают держать баланс между «надо» и «хочу».

— Закончите, пожалуйста, фразу: «Хороший врач – это…».

— Я бы ответила словами Гиппократа: «Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни. Прежде всего — не навреди».

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Наша справка: Свой путь в медицине Мария Захарова начала в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко на лечебном факультете. Окончив вуз, начала работать в г. Воронеже участковым врачом-терапевтом. Пять лет назад переехала на малую родину и продолжила трудовой путь в районном здравоохранении.