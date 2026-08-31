По заявкам земляков

Добринские волонтёры отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим бойцам на фронт

В понедельник на минувшей неделе на пункте сбора гуманитарной помощи было многолюдно. Волонтёры прибыли сюда для погрузки очередной партии гуманитарки для наших бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

— Недавно, — говорит военный волонтёр, координатор пункта сбора гуманитарной помощи Алексей Атисков, — к нам обратился наш земляк с позывным «Ерёма», который служит в мотострелковом полку на Краснолиманском направлении, с просьбой о сборе воды для его подразделения. За неделю благодаря неравнодушным жителям Добринского округа, предпринимательскому сообществу, коллективам предприятий и организаций муниципалитета, а также сельхозпроизводителям заявка по воде была закрыта.

По словам Алексея Михайловича, за семь дней удалось собрать шесть тонн воды, даже с запасом. Но тут у нашего земляка «за ленточкой» случилась беда. Когда ребята ехали к нам за гуманитаркой, их блиндаж разбомбили. Хранившиеся в нем продукты питания, оборудование, бытовая техника, одежда сгорели. И вновь на новый призыв о помощи откликнулись волонтёры. Собрали крупы, овощи (картошку, лук, чеснок, морковь и т.п.), газовые баллончики, влажные салфетки, средства личной гигиены, сладости, чай, кофе, сало и много чего другого.

Партия гуманитарной помощи получилась весомой. Для её погрузки требовалась помощь неравнодушных людей. В группе «ZOV Добринских казаков |ZA ПОБЕДУ Добринский район» был размещён клич о помощи. И этот призыв возымел своё действие. К назначенному времени к месту погрузки прибыли около 30 волонтёров. И работа закипела. Буквально за час с небольшим, всё необходимое было оперативно загружено в кузов КамАЗа. А наш земляк «Ерёма» от всей души поблагодарил всех жителей Добринского округа за отзывчивость и доброту.