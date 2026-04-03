Победа за гимназией

25 марта в Добринском округе прошла муниципальная военно-спортивная игра «Орлёнок».

В ней приняли участие команды учащихся в возрасте 14 — 17 лет из 8 общеобразовательных организаций округа: МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, МБОУ СОШ № 2 п. Добринка, МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка, МБОУ СОШ с. Дубовое, МБОУ СШ п. Петровский, МБОУ СОШ с. Мазейка, МБОУ СШ им. С.К. Нестерова с. Талицкий Чамлык, МБОУ СОШ им. А.Ф. Астанкова с. Верхняя Матренка.

Перед началом соревнований школьников приветствует участник специальной военной операции Иван Ковыльников.

В судействе игры был задействован участник СВО, представитель Добринского военного комиссариата, лейтенант И.М. Ковыльников.

Итоги подводились по каждому виду соревнований с учётом времени, затраченного на него командой, набранных баллов или занятого места. Победители определялись по сумме мест в каждом виде испытаний.

В соревновании «Страницы истории Отечества», посвящённом 85-летию со дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, глубокие знания показали команды МБОУ «Лицей №1» п. Добринка (1 место), команда МБОУ СОШ №2 п. Добринка (2 место), команда МБОУ СОШ с. Дубовое (3 место).

В соревновании «Статен в строю, силён в бою» высокий уровень строевой подготовки продемонстрировали гимназисты, учащиеся второй Добринской школы и лицеисты.

В умении оказывать первую помощь лучшей стала команда гимназии, второе место заняла команда лицея п. Добринка, третье — второй Добринской школы.

Лучшие результаты в соревнованиях «Готов к труду и обороне» показали команды гимназии (1 место), второй Добринской школы (2 место), школы с. Мазейка (3 место).

По результатам всех соревнований игры первое место заняла команда МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка, второе место — команда МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, на 3 месте — команда МБОУ СОШ №2 п. Добринка.

Победители муниципальной игры «Орлёнок» были награждены грамотами и призами отдела образования администрации Добринского округа.

Елена СОБОЛЕВА.