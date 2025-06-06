Победили нижнематренские “оптимисты”

В Добринской центральной районной библиотеке состоялась третья игра в рамках районного молодёжного интеллектуального турнира «Зачёт!», собравшая 8 команд из сельских и районной библиотек в формате ONLINE. Она была посвящена 80-летию Великой Победы.

Игра состояла из пяти раундов. В первом — «Разминка для везучих» — участники восстанавливали стихотворные строки, вспоминали авторов и названия произведений, а также вставляли пропущенные слова. Второй раунд — «Вопросы из области литературы» — предложил участникам ответить на вопросы викторины по произведению «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. В третьем раунде ребятам нужно было ответить на вопросы, связанные с историей нашего района и событиями Великой Отечественной войны.

Игроки выкладывались по полной в четвёртом раунде «ВА-БАНК», где ставки колебались от 1 до 3 баллов, предоставляя возможность либо улучшить свои позиции, либо потерять баллы. В последнем раунде «Песни Победы» ребята угадывали названия песен по музыкальным фрагментам.

Игра была интересной и увлекательной. Участники продемонстрировали глубокие знания о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны, эрудицию, логику, скорость мышления.

Победила команда «Оптимисты» (Нижнематрёнская с/библиотека), показавшая отличные знания и командную работу.

Второе место заняла команда «Пламя» (Верхнематрёнская с/библиотека), а третье — команда «Шторм» (Паршиновская с/библиотека).

Победители игры получили дипломы и памятные призы, а остальные участники — ЗАЧЁТные подарки.