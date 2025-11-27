“Победим только вместе”

Помощник благочинного Добринского церковного округа Дмитрий Адоньев награждён медалью «За содействие СВО».

16 ноября 2025 года Никольский храм поселка Добринка посетил заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин. После окончания Божественной литургии и проповеди настоятеля храма, протоиерея Александра Адоньева, он выступил перед прихожанами. Олег Николаевич объяснил важность помощи бойцам специальной военной операции и поблагодарил прихожан за вносимую ими лепту помощи для фронта.

Также заместитель главы района вручил помощнику благочинного Добринского церковного округа по миссионерскому и молодежному служению Дмитрию Александровичу Адоньеву медаль «За содействие СВО» и удостоверение о награде.

— Волонтёр Дмитрий Адоньев, — отметил Олег Николаевич, — активно ведет информационную деятельность в социальных сетях на тему СВО, практически днем и ночью. И бойцы из Добринского района, воюющие в зоне специальной военной операции, выступили с инициативой о его награждении.

После того как он закрепил медаль на грудь Дмитрия, благочинный Добринского ЦО, протоиерей Александр Адоньев трижды произнес: «Аксиос», что с греческого значит — «достоин». Прихожане храма повторили за ним.

Медаль «За содействие СВО» учреждена Российским фондом помощи армии, вручается активным гражданам, организациям, общественным движениям и волонтёрам, оказывающим помощь участникам СВО.

Несколько лет через группу «Добринские воины» помощник благочинного по миссионерскому и молодежному служению оказывает помощь фронту. Дмитрий Адоньев, в свою очередь, заявил, что эта медаль — награда для всех прихожан храма. Он поблагодарил присутствовавших за поддержку воинов.

— Солдаты Российской Армии защищают не только границы страны, — заявил Дмитрий, — но и духовно-нравственные ценности и веру в Бога от нацистов и террористов. Помогая бойцам, жертвуя деньги на коптеры и технику, собирая гуманитарную помощь, мы тем самым совершаем милостыню, которая изглаживает грехи. Господь, видя наши добрые дела, совершаемые в трудную минуту, никогда не оставит нас в час скорби и страданий. А на Страшном суде будет вдвойне защита в нашу пользу: бойцы засвидетельствуют о наших добрых делах, и Бог будет милостив, потому что мы совершаем милостыню. Здесь и сейчас церковь, как и 80 лет назад, делает все для победы России. Мы, верующие в Бога, куем победу в тылу.

Спаси всех Господи! С нами Бог! Победа будет за нами! Только вместе мы победим.

***

Как подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: “Поддержка наших воинов, участников специальной военной операции — это наш общий долг. Мы должны делать всё необходимое для помощи бойцам и их семьям”.