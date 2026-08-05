Победитель регионального этапа конкурса «Мастер года» представит Липецкую область в финале «Профессионалов»

Татьяна Курганова, педагог-ветеринар Чаплыгинского аграрного колледжа, стала лучшим мастером производственного обучения в Липецкой области в 2026 году. В качестве награды за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» она приглашена для участия в деловой программе финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по промышленным компетенциям. Он пройдёт с 21 по 26 августа в Калуге.

«Для меня большая честь представлять Липецкую область на всероссийском уровне. Убеждена, что главная задача мастера — не просто передать знания, а вдохновить студента, зажечь в нём искреннюю любовь к выбранному делу. В рамках деловой программы мы обсудим, как сделать образовательный процесс максимально живым, практико-ориентированным и отвечающим вызовам времени. Особенно важно укреплять связку «образование — бизнес», и наш регион готов делиться наработками, чтобы вместе с коллегами из других субъектов выстраивать прочный фундамент экономики страны», — поделилась Татьяна Курганова.

Деловая программа финала чемпионата пройдёт в формате Форума среднего профессионального образования (СПО) под общим названием «Окно возможностей: бизнес и СПО». Дискуссии развернутся по четырём ключевым направлениям: «Воспитание человека труда»; «Кадры и образование»; «Технологии и инновации»; «Глобальное сотрудничество».

«Липецкая область всегда славилась своими педагогами — талантливыми, преданными делу, влюблёнными в свою профессию. Мы гордимся нашими учителями и будем продолжать создавать все условия для их профессионального роста. Желаю Татьяне достойно представить регион на всероссийском уровне и новых побед!» — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Движение «Профессионалы» создано для поддержки талантливой молодёжи, укрепления кадрового потенциала и обеспечения технологического лидерства России. Организационную поддержку оказывает Минпросвещения России, реализация идёт в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.