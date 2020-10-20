Победителей и лауреатов конкурса “Хрустальная нота” в этом году определяли в онлайн-формате

В МБУК «Добринская централизованная клубная система» подвели итоги социального творческого проекта для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья – районного конкурса юных вокалистов «Хрустальная нота».

Конкурс проходил в этом году в онлайн-формате.

Во всех сельских Домах культуры, в межпоселенческом центре культуры и досуга п. Добринка, начиная с сентября, проходили серьезные отборочные состязания, в которых приняли участие более восьмидесяти юных артистов.

В финал вышли 20 победителей, которые боролись за звания лауреатов районного конкурса юных вокалистов «Хрустальная нота». Вокальные состязания прошли среди исполнителей трех возрастных категорий до 17 лет и в двух номинациях: «Народное сольное пение» и «Эстрадное сольное пение».

В состав жюри вошли преподаватели детской музыкальной школы им. Н. Обуховой, специалисты Добринского центра культуры и досуга.

Призовые места распределились следующим образом:

В номинации «Народное сольное пение» (возрастная категория до 10 лет) звание лауреата I степени завоевала Дарья Шальнева п. Добринка (рук. Т. Морозова), лауреат II степени – Анна Афанасьева п. Добринка (рук. Т. Морозова).

В номинации «Эстрадное сольное пение» (возрастная категория до 10 лет): лауреатами I степени стали Юлиана Черемушкина, Ульяна Черемушкина из Плавицкого СДК (рук. В. Свинцов); 2-е место присудили Демиду Модестову из Талицкого Чамлыка (рук. Т. Москаленко). Диплом III степени получила Валентина Сошевская из Талицкого СДК (рук. Т. Москаленко).

Среди представителей средней возрастной категории жюри предпочтение отдало Катерине Макашовой из с. Паршиновка (рук. О. Болдина), 2-е место – у Софьи Токмаковой из с. Талицкий Чамлык (рук. Т. Москаленко). Лауреатом III степени стала Виктория Потрашкова из с. Дубовое (рук. А. Пугачева).

Победители были названы и в старшей возрастной категории. Ими стали Роман Иноземцев, представляющий Пушкинский СДК (рук. Т. Воробьева), диплом II степени получила Татьяна Селиванова из ст. Хворостянка (рук. Т. Иноземцева), а лауреатом III степени стал Михаил Суханов от Березнеговатского СДК (рук. К. Скворцова).

По решению жюри одна из лучших исполнителей – Дарья Шальнева – представляла наш район на областном уровне. Ученица Добринской детской школы искусств им. Н. Обуховой (преподаватель Т. Морозова) стала лауреатом I степени в номинации «Народное сольное пение» областного конкурса юных вокалистов «Хрустальная нота».

Марина Комарова,

заведующая ОКДР МБУК «Добринская ЦКС».