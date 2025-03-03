Торжественная церемония награждения журналистов и редакционных коллективов по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» за 2024 год прошла в конференц-зале Липецкой торгово-промышленной палаты.

В этом году на конкурс поступило 15 заявок. В номинации «Лучшие индивидуальные публикации» победа досталась корреспонденту журнала «ЛИЦА Липецкой области» Ольге Журавлёвой. В номинации «Лучшие региональные СМИ» – редакции газеты «Знамя октября» Добровского округа. В номинации «Лучшие отраслевые СМИ» – газете «Липецкий строитель». По решению Конкурсной комиссии все поступившие на региональный этап заявки будут направлены в Торгово-промышленную палату России для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

«Липецкие СМИ очень ответственно подходят к информированию жителей о процессах в экономике и сфере предпринимательства региона, стараясь подавать материалы доходчиво, интересно и компетентно. В конечном итоге, качественное освещение этих тем способствует созданию активного общества, готового к переменам и развитию», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.