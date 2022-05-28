Торжественная церемония награждения победителей и наставников XVII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников» прошла в управлении финансов Липецкой области. Победителей и призеров приветствовали Вячеслав Щеглеватых, заместитель главы администрации Липецкой области – начальник управления финансов, Инесса Шуйкова, ректор Института развития образования Липецкой области и Михаил Калинкин, заместитель управляющего Отделением Липецк Банка России.

Организатором олимпиады в регионе выступил региональный центр финансовой грамотности, который действует при Институте развития образования Липецкой области. Поддержку в проведении масштабного мероприятия оказало управление финансов региона.

В 2021/2022 учебном году для участия в мероприятиях Финатлона зарегистрировалось более 80 тысяч старшеклассников из 85 регионов России, а также 17 участников из стран СНГ. В Липецкой области попробовать свои силы в области финансовой грамотности решили около 2000 участников.

Конкурсные испытания проходили в два этапа. На первом этапе знания участников в формате тестирования оценивались дистанционно. Финальные мероприятия в форматах написания эссе, решения задач и блиц-опроса для 119 старшеклассников Липецкой области прошли 12 марта на площадке Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Приглашенными экспертами, которые оценивали уровень подготовки старшеклассников, стали представители Отделения Липецк Банка России, управления информационной политики, управления социальной политики, Липецкого филиала Финуниверситета.

По итогам проверки результатов олимпиады организационным комитетом победителями олимпиады стали 93 человека и 190 участников получили статус призера, в их числе восемь представителей Липецкой области. Победителем олимпиады стала ученица средней школы №68 Липецка Алиса Генова, а призерами Александра Лысцова, школа №4 город Грязи; Арина Пономарева и Алеся Боркунова, школа №2 село Доброе; Екатерина Куреева школа №2 села Казаки Елецкого района; Матвей Бабкин и Даниил Покровский школа №61 Липецк; Дарья Пахарева, школа села Тербуны.