Победителей регионального конкурса «Шаг в будущее!» наградили в Липецке

Победителей регионального этапа международного детского творческого конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» наградили в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. Призовые места получила 21 работа. 16 из них примут участие в финале конкурса, итоги которого станут известны в конце апреля, а награждение пройдет в Санкт-Петербурге.

Всего на конкурс было представлено 35 заявок в девяти номинациях: «Мастер дизайна», «Мастер слова», «Изобретение», «Научно-исследовательская работа», «Промышленный дизайн», «Важное для обороны страны», «Миллион за идею», «Код будущего», «ГазЭврика». Оценку работ участников регионального этапа проводили эксперты Межрегиональной дирекции в Санкт-Петербурге. Все победители получили призы от Центра «Мой бизнес» Липецкой области и Липецкой ТПП, а их наставники – грамоты от Межрегиональной дирекции конкурса.

Конкурс проводится ежегодно с 2009 года по инициативе Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций и Фонда «Центр международного сотрудничества «Кадуцей» при поддержке Роспатента. Каждый школьник может представить свои работы в различных номинациях. В рамках проекта «Школьный патент» при поддержке Фонда Президентских грантов открыта образовательная платформа по основам прав интеллектуальной собственности. Она разработана специально для участников проекта и рассчитана на школьников с 1 по 11 классы, их учителей и наставников. Обучение проходит в формате вебинаров.

«Поддержка молодежного изобретательства — это вклад в будущее. Сегодня мы поощряем детские идеи, а завтра их авторы смогут выработать нестандартные подходы, которые приведут к инновационным решениям в экономике нашего региона и страны в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.