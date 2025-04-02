Победителем областных соревнований «Безопасное колесо» стала команда Задонского района

Областной этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо» определил лучших среди команд-победителей муниципальных и городских испытаний. Финал прошел на базе Липецкого государственного педагогического университета. Организаторы – региональная Госавтоинспекция, министерство образования Липецкой области и Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». Мероприятие проводилось в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Участники выполняли задания, как в формате тестов, так и на практике. Для них были подготовлены испытания «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности дорожного движения», «Фигурное вождение велосипеда». Впервые в этом году проходил конкурс фигурное вождение СИМ, где участники демонстрировали управление электросамокатами. Также к конкурсным заданиям был приурочен онлайн-конкурс агитбригад «Вместе – за безопасность дорожного движения». Его участники заранее подготовили и прислали видео с выступлениями агитационных коллективов.

В отборочных этапах конкурса в этом году приняли участие свыше 6000 юных липчан. В финале соревновалась 21 команда. Чемпионом области в итоге стала сборная из Задонского района. Второе место у команды из Ельца, третье – у Лев-Толстовского района. Из этих команд будет формироваться сборная, которой предстоит выступать за нашу область на всероссийском финале конкурса «Безопасное колесо».

«Пожелаем ребятам удачи на всероссийском этапе. Наши юидовцы там бывали не раз и уже показывали хорошие результаты. Подготовка у ребят хорошая. Но нужно отметить, что самое главное – не участие и не победа, а понимание, насколько деятельность движения ЮИД важна для будущего региона и формирования безопасной среды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.