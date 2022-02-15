В регионе

Победителем зимнего этапа Спартакиады допризывной молодёжи в Липецкой области стала команда Лебедянского района

2 минуты назад
1 посмотрели

Читайте нас в

В регионе завершился зимний этап 37-ой Спартакиады молодёжи России допризывного возраста среди обучающихся образовательных организаций Липецкой области.

В течение двух дней допризывники соревновались по трём военно-прикладным видам: лыжная гонка 5 км, плавание на 50 метров вольным стилем, стрельба из пневматической винтовки.

В соревнованиях приняли участие 17 команд муниципальных районов и городских округов Липецкой области, в том числе ГБОУ «Кадетская школа Липецкой области имени майора милиции Коврижных А.П.».

Соревнования проходили на базе СК «Форест парк» и ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва».

В командном зачёте победителями стали:

Плавание 50 м

  • Первое место – Кадетская школа Липецкой области
  • Второе место – 14 школа г. Липецка
  • Третье место – Лебедянский район

Стрельба из пневматической винтовки

  • Первое место – Лебедянский район
  • Второе место – Краснинский район
  • Третье место – МБОУ СШ №14 г. Липецка

Лыжная гонка 5 км

  • Первое место – Лев-Толстовский район
  • Второе место – Задонский район
  • Третье место – Чаплыгинский район

По итогам зимнего этапа Спартакиады 2022 года победителем общекомандного комплексного зачёта стала команда Лебедянского района, на втором месте Кадетская школа Липецкой области, на третьем — Чаплыгинский район.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание Добринские дорожники и коммунальщики этой зимой достойно справляются со снегопадами Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей