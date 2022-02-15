В регионе завершился зимний этап 37-ой Спартакиады молодёжи России допризывного возраста среди обучающихся образовательных организаций Липецкой области.
В течение двух дней допризывники соревновались по трём военно-прикладным видам: лыжная гонка 5 км, плавание на 50 метров вольным стилем, стрельба из пневматической винтовки.
В соревнованиях приняли участие 17 команд муниципальных районов и городских округов Липецкой области, в том числе ГБОУ «Кадетская школа Липецкой области имени майора милиции Коврижных А.П.».
Соревнования проходили на базе СК «Форест парк» и ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва».
В командном зачёте победителями стали:
Плавание 50 м
- Первое место – Кадетская школа Липецкой области
- Второе место – 14 школа г. Липецка
- Третье место – Лебедянский район
Стрельба из пневматической винтовки
- Первое место – Лебедянский район
- Второе место – Краснинский район
- Третье место – МБОУ СШ №14 г. Липецка
Лыжная гонка 5 км
- Первое место – Лев-Толстовский район
- Второе место – Задонский район
- Третье место – Чаплыгинский район
По итогам зимнего этапа Спартакиады 2022 года победителем общекомандного комплексного зачёта стала команда Лебедянского района, на втором месте Кадетская школа Липецкой области, на третьем — Чаплыгинский район.