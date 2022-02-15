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В регионе завершился зимний этап 37-ой Спартакиады молодёжи России допризывного возраста среди обучающихся образовательных организаций Липецкой области.

В течение двух дней допризывники соревновались по трём военно-прикладным видам: лыжная гонка 5 км, плавание на 50 метров вольным стилем, стрельба из пневматической винтовки.

В соревнованиях приняли участие 17 команд муниципальных районов и городских округов Липецкой области, в том числе ГБОУ «Кадетская школа Липецкой области имени майора милиции Коврижных А.П.».

Соревнования проходили на базе СК «Форест парк» и ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва».

В командном зачёте победителями стали:

Плавание 50 м

Первое место – Кадетская школа Липецкой области

Второе место – 14 школа г. Липецка

Третье место – Лебедянский район

Стрельба из пневматической винтовки

Первое место – Лебедянский район

Второе место – Краснинский район

Третье место – МБОУ СШ №14 г. Липецка

Лыжная гонка 5 км

Первое место – Лев-Толстовский район

Второе место – Задонский район

Третье место – Чаплыгинский район

По итогам зимнего этапа Спартакиады 2022 года победителем общекомандного комплексного зачёта стала команда Лебедянского района, на втором месте Кадетская школа Липецкой области, на третьем — Чаплыгинский район.