Победители и финалисты конкурса «Лидеры села» рассказали Игорю Артамонову о своих проектах

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с победителями и финалистами всероссийского конкурса «Лидеры села» от региона.

Молодые люди рассказали о своих проектах, которые они представили на суд жюри и которые теперь хотят воплотить в жизнь на малой родине. Это в том числе масштабирование фестиваля «Жаркое лето 42-го» в Тербунском районе, создание условий для углубленного изучения физики и математики в сельской школе Чаплыгинского района, развитие движения добровольцев-спасателей с профподготовкой и аттестацией, а также создание инфраструктуры для занятий командными видами спорта и реабилитации участников СВО.

«Нужно верить в свои силы, пробовать новое, браться за воплощение амбициозных и нужных проектов. Но при этом нужно уметь просчитать ресурсы, возможности, источники финансирования, а также заранее понять, насколько это будет востребовано. Хочется надеяться, что проект «Лидеры села» даст молодёжи импульс реализовать свой потенциал и внести позитивные изменения в социальные, экономические и культурные процессы», – отметил Игорь Артамонов.

Конкурс «Лидеры села» проводит общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» в партнёрстве со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Участвовать в нём могут граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. В 2024 году от Липецкой области поступила 151 заявка. Два участника стали победителями, пятеро – финалистами.