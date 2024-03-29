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Итоги регионального конкура «Экспортер года 2023» подвели на торжественном мероприятии в малом зале правительства Липецкой области. Победителей выбрали в семи номинациях. Призеры получили сертификаты на авиаперелет и проживание для участия в международных выставках и бизнес-миссиях, организуемых Центром поддержки экспорта, а также на обучение инструментам продвижения компании в интернете.

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Призовые места в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» распределись следующим образом: 1 место – ООО «ЛАСАР», 2 место – ООО ПК «ЭНЕРКОМ», 3 место – ООО «ОПТИФЛЕКС».

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»: 1 место – ООО «ЗМК СТС», 2 место – ПАО «Грязинский культиваторный завод», 3 место – ИП Глазкова С.И.

В номинации «Экспортер года в сфере пищевой промышленности»: 1 место – ООО «Лев-Толстовский молочный завод», 2 место – ООО «ДобрЭко», 3 место – ООО «Фрагария».

В номинации «Экспортер года в машиностроении»: 1 место – ООО «Прицепцентр», 2 место – ООО «ЗИНТЕМ», 3 место – ООО «ЛСП».

В номинации «Экспортер в сфере высоких технологий»: 1 место – ООО «СТРОЙНЭТ», 2 место – ООО «Форсаж Ойл», 3 место – ООО «Интерэкотехнологии».

В номинации «Прорыв года»: 1 место – ИП Котова И.Г., 2 место – ООО «МЕЗО», 3 место – ООО «Липецкая обувная компания».

В номинации «Удачный старт»: 1 место – ООО ТД «Спецсталь», 2 место – ООО «Эксергия-Л», 3 место – ООО «Велес-Агро».

«В условиях санкционного давления Липецкая область продолжает наращивать экспортный потенциал. Список компаний-экспортеров, регионов и стран-партнеров, номенклатура товаров ежегодно пополняются. Это говорит о благоприятном климате, созданном в регионе для ведения бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организатор торжественного мероприятия – Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») совместно с правительством региона. Премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.