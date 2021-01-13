В районной администрации наградили победителей и призеров творческого конкурса «Во славу Добринского края». Участие в испытаниях приняли учащиеся всех общеобразовательных учреждений.

Голосование проходило в онлайн-формате. В нем приняли участие 10668 человек. Как только имена победителей и призеров конкурса стали известны, их пригласили для награждения.

В конкурсе рисунков возрастной категории 6-10 лет все три призовых места заняли добринские лицеисты — Дмитрий Игуменов, Варвара Федорова и Анастасия Пустовалова. Возрастная категория 11-14 лет: 1-е место — Диана Левченко (МБОУ СОШ п. Петровский), 2-е место — Анастасия Зимина (п. Добринка), 3-е место — Дмитрий Костомаров (Талицкий Чамлык). Среди юношей и девушек от 15 до 17 лет лучшим был признан рисунок Ксении Купчинской из поселка Петровский. Второе и третье места получили работы девушек из Талицкого Чамлыка — Юлии Кожемякиной и Алины Костомаровой.

Песенный этап конкурсных испытаний с честью выдержала добринская лицеистка Ева Ганина (1-е место), София Дорофеева из второй школы районного центра и лицеистка Виктория Дорофеева заняли второе и третье место соответственно.

Лучше всех, по мнению голосовавших, читал стихи Кирилл Фролов из лицея, София Дорофеева, как и в песенном конкурсе, вновь стала второй, Ева Ганина замкнула призовую тройку.

Авторы пятнадцати лучших творческих работ получили заслуженные награды. Как отметил глава администрации Добринского муниципального района Роман Ченцов, все участники конкурса, а это свыше ста детей, в полной мере проявили свои таланты.

— Вы — гордость нашего района! — отметил он.