Награждение победителей и призеров регионального этапа чемпионата «Профессионалы» состоялось в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино. С 20 по 31 марта 326 студентов и 158 школьников соревновались по 73 компетенциям.

Победителями и призерами регионального этапа вручили 88 золотых, 88 серебряных и 89 бронзовых медалей. 88 ребят будут бороться за путевку в финал на межрегиональных соревнованиях по профессиональному мастерству «Профессионалы». Во время выполнения заданий участники проявили свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям.

Среди новых компетенций – агрономия, дополнительное образование детей и взрослых, вожатская деятельность, технологическое предпринимательство, работа на токарных универсальных станках и многое другое. Самой массовой в этом году стала компетенция «Спасательные работы». В ней приняли участие 25 человек, сформированные в пять команд. Уровень подготовки участников оценивали 700 экспертов, более 100 из них – представители предприятий региона. Победители и призеры получили приглашения на стажировку и предложения по трудоустройству.

«Чемпионаты по профмастерству способствуют профессиональному росту и развитию молодежи. В их проведении заинтересованы также предприятия региона, которые оценивают деятельность конкурсантов и присматривают среди перспективных участников кадры для своих компаний», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.