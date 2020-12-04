Победители IX Всероссийского конкурса имени Надежды Обуховой названы в Липецке

Завершился IX Всероссийский конкурс имени Надежды Обуховой. Победили шесть участников из 17 финалистов. Лауреатами I премии стали Артём Савченко и Дарья Хозиева, лауреатами II премии — Мирослав Молчанов и Алексей Юрковский, III премию получили Валерий Макаров и солистка Липецкой филармонии Анна Галущенко.

В рамках конкурса молодые вокалисты получили мастер-класс от Екатерины Семенчук. 15 лет назад она стала победительницей первого конкурса имени Надежды Обуховой, проходившего в Липецке, а в этом году Екатерина — председатель жюри престижного состязания лучших молодых вокалистов страны.

Открытый всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой уже 15 лет занимает достойное место в ряду известных вокальных конкурсов России и является культурным достоянием липецкой земли. Учреждённое в честь великой русской певицы Надежды Обуховой творческое состязание каждые два года собирает лучших молодых певцов России, а также из разных стран мира, в том числе из Армении, Белоруссии, Англии, Франции, США, Казахстана, Китая, Украины, Монголии.

Конкурс имеет репутацию первооткрывателя молодых талантов, победа в нём дала старт международной карьере известных солистов Мариинского и Большого театров, выступающих на крупнейших мировых сценах, в числе которых Екатерина Семенчук, Ольга Пудова, Алексей Марков, Анна Аглатова, Светлана Шилова.

«Такие творческие форумы необходимы для поддержки молодых дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации классической музыки», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Надежда Обухова имела широчайший репертуар и с неповторимым мастерством исполняла как оперные арии, так и народные песни. Одной из особенностей конкурса, носящего имя певицы, является включение народной песни в обязательную конкурсную программу участников. Прослушивания традиционно проводятся в форме живых концертов и каждый раз собирают полные залы поклонников вокального искусства. Конкурс 2020 года стал рекордным по количеству присланных на конкурс заявок — их было 150, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Дипломанты конкурса:

Боровиков Владимир

Григорьева Ксения

Жеребятьева Мария

Журавлева Екатерина

Костенко Анна

Любимова Юлия

Павленко Анастасия

Подгороднев Иван

Хороших Татьяна

Шишенина Оксана

Лауреаты III премии:

Галущенко Анна

Макаров Валерий (спец.приз: выступление в концерте Арт-проекта “Тенора XXI века” в ММДМ)

Лауреаты II премии:

Молчанов Мирослав

Юрковский Алексей

Лауреаты I премии:

Савченко Артем

Хозиева Дарья

Лауреаты-концертмейстеры: