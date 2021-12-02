Благодарственные письма главы администрации Липецкой области получили юные липчане – победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – на встрече с руководителем региона Игорем Артамоновым и заместителем генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антоном Сериковым. Также наградами отмечены наставники и родители отличившихся школьников и студентов.

«Победы в таком престижном конкурсе – это огромный успех, который открывает широкие возможности перед молодежью Липецкой области. В ваши достижения вложен большой труд родителей и педагогов, и мы благодарны им за то, что они отдают свои знания и душу будущим лидерам нашего региона и всей России», – сказал Игорь Артамонов, вручая награды героям дня.

В свою очередь Антон Сериков напомнил, что Липецкая область и президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о взаимодействии по выявлению и поддержке юных талантов в регионе по самым разным направлениям. «Очень важно помогать школьникам развивать их таланты и способности, чтобы они могли добиваться все более значительных результатов», – подчеркнул Антон Сериков.

«Большая перемена» – не единственный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в Липецкой области. Жители региона неоднократно входили в число победителей и финалистов таких проектов, как конкурс «Цифровой прорыв», «Флагманы образования», «Моя страна – моя Россия», «Российская студенческая весна», молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» и других.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Росмолодежь, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

По итогам заявочной кампании от региона было подано более 21 тысячи регистраций на участие в конкурсе. Это третий результат в Центральном федеральном округе. За время проведения конкурса ребята проходили тестирования, квесты, объединялись в команды, решали кейсы и ежедневно делали для себя новые открытия. До финала конкурса дошли 32 юных представителя Липецкой области, 12 из которых стали победителями.

Пять школьников 5-7 классов из Липецкой области стали участниками образовательного путешествия по маршруту «Москва – Владивосток», побывав в 12 регионах России. Они посетили космодром «Восточный», ансамбль Нижегородского Кремля, небоскреб «Высоцкий», крупнейший в России океанариум и многие другие достопримечательности. Среди победителей 9-11 классов Дарья Кузьмина и Полина Воробьева выиграли по 1 миллиону рублей, а Иван Корабельников, Евангелина Юдина и Павел Жуков по 200 тысяч. По результатам финала среди студентов профессиональных образовательных организаций, обучающиеся Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий Дарья Леонова и Диана Иванченкова также стали обладателями 1 миллиона. Денежные премии получили и их наставники. Кроме того, в топ-20 профессиональных образовательных организаций России, которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды в учебном заведении, вошел Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий.