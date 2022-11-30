В детском технопарке «Кванториум» прошло награждение победителей конкурса «Искусство в финансах», организованным Ассоциацией развития финансовой грамотности, школой №68 Липецка, региональным центром финансовой грамотности при поддержке Отделения Липецк Банка России.

Конкурс объединил участников из девяти регионов страны. Они проявили не только художественные способности, но и креативный подход в изображении финансовых тем, что было отмечено профессиональным жюри. Победители конкурса в возрастных номинациях 5-9 лет и 10-17 лет получили дипломы и памятные призы. Специальным призом зрительских симпатий была отмечена Виктория Сорокина, школьница усманской школы.

Отделение Липецк Банка России выделило собственные номинации «Креативность в финансах» и «Финансы по сути». Ещё одна специальная номинация в рамках конкурса «Учимся разумному» была учреждена Липецким отделением ПАО «Сбербанк». Участников и их родителей ждал финансовый квиз и экскурсия по Квант – музею детского технопарка «Кванториум».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь и все жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», — считает губернатор Игорь Артамонов.