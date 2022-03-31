В Липецке состоялся IV открытый межрегиональный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. А.К. Лебедева.

Своё начало конкурс берет с 2016 года. В роли организатора конкурса выступают преподаватели специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» и администрация колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. Многие победители конкурса продолжают свое музыкальное образование, поступив в ЛОКИ им. К.Н. Игумнова и другие музыкальные заведения страны. Конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. А.К. Лебедева для юных духовиков является хорошим стартом в мир музыки.

В этом году всего было 47 участников из всех детских музыкальных и школ искусств г.Липецка и Ельца, из школ районных поселений (Добринский, Долгоруковский, Усманский, Хлевенский), а также были представлены участники из Белгородской области.

Конкурсную программу оценивало профессиональное жюри. Председатель жюри — Зарицкий Владимир Денисович профессор, заведующий кафедрой оркестровых инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры, Заслуженный артист РФ. Члены жюри: Калмыков Александр Анатольевич Заслуженный артист РФ, художественный руководитель, главный дирижер духового оркестра МУ ЛДМ, Барков Константин Владимирович Художественный руководитель, дирижер симфонического оркестра МУ ЛДМ, лауреат международных

конкурсов.

Юные духовики соревновались в четырех возрастных категориях от 7 до 20 лет. На протяжении всего конкурсного дня жюри отслушивало юных конкурсантов. Репертуар исполнителей включал в себя классические и современные произведения русских и зарубежных и композиторов. Ссылка на результаты конкурса Лебедева размещены на главной странице сайта колледжа искусств им. К.Н. Игумнова в разделе Конкурсы.