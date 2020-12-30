В Липецке состоялось вручение наград Областного публичного конкурса «Признание». Он проводился впервые и был направлен на поддержку любительских творческих коллективов региона, содействие росту исполнительской культуры и повышение профессионального мастерства.

В конкурсе «Признание» приняли участие 39 коллективов: из них 18 – вокальных, 11 – хореографических и 10 – инструментальных.

В номинации «Лучший вокальный коллектив» первое место занял народный хор русской песни имени А.А. Степанова Межпоселенческого центра культуры и досуга Усманского района, второе место у хора русской песни «Черёма» Городского дворца культуры Ельца, третье место присуждено народному ансамблю русской песни «Долинушка» Межпоселенческого центра культуры и досуга Измалковского района.

В номинации «Лучший хореографический коллектив» победителем стал «Театр танца Эльта» Городского дворца культуры Ельца, второе место у театра-студии современной хореографии «Эллайт» липецкого Дворца культуры «Сокол», на третьем месте – образцовый хореографический коллектив «Красно солнышко» Добровского межпоселенческого дома культуры.

В номинации «Лучший инструментальный коллектив» пьедестал почёта возглавил ансамбль русских народных инструментов «Наигрыш» Межпоселенческого координационно-методического центра Лебедянского района, второе место занял оркестр русских народных инструментов Детской школы искусств Елецкого района и третье место у народного духового оркестра Городского Дворца культуры Липецка.

«Липецкая земля богата культурными традициями и яркими коллективами, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Такие творческие конкурсы необходимы для развития и сохранения культурного наследия России, популяризации искусства».