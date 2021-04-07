Победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» наградили сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. Заслуженные дипломы и подарки получили девять школьников региона. Их вручили начальник управления образования и науки Липецкой области Лилии Загеевой и председатель регионального Совета «Поискового движение России» Елена Кольцова.

«Необходимо бережно хранить память о великом подвиге наших предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

«Пока жива память о страшных событиях 1941-1945 годов, живы в наших сердцах герои, приближавшие День Победы, – отметила Лилия Загеева. – Более 800 сочинений, поступивших на региональный этап конкурса, говорят о неугасающем интересе школьников к подвигам своих прадедов.»

Анастасия Стрельникова из грязинской школы № 9 вошла в тройку победителей регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». На суд жюри она представила работу «Детство заканчивается тогда, когда ты понимаешь, что умрешь»: маленькие герои большой войны». В сочинение по книге Владимира Богомолова «Иван» девушка вложила всю боль и переживания за 12-летнего сироту, отправившегося на фронт.

Также в числе победителей ученик елецкой школы № 17 им. Т.Н. Хренникова Максим Сидоров с работой «Прорыв блокады Ленинграда в судьбе и жизни ленинградцев» и учащаяся гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка Дарья Щукина с сочинением «И через всю страну струна натянутая трепетала…».

Отдельным подарком для трёх победителей регионального этапа конкурса стало приглашение в Москву для участия во Всероссийском финале. Кроме того, с 7 по 9 мая ребята примут участие в главных военно-патриотических мероприятиях страны.

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» организован Министерством просвещения РФ при поддержке Администрации Президента среди обучающихся образовательных организаций в рамках международного проекта «Без срока давности», посвященного сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.