Мастерская от победителей конкурса «Учитель года России» состоялась в рамках деятельности регионального педагогического кластера на площадке Липецкого института развития образования . Ее открыла начальник управления образования и науки региона Лилия Загеева. Участниками встречи стали более 60 педагогов из городов и районов Липецкой области.

Мастер-классы были организованы на трех площадках и охватывали разные тематики. Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015», учитель физики и информатики липецкой гимназии №12 Алла Волкова в своем мастер-классе «Мир открытых дверей, или Как открыть сокрытое?» пригласила всех в мир «цифровых замков», где правят информацией, а вернее защищают ее Пароль, Шифр и Код. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2011», учитель математики и биологии школы села Баловнево Данковского района Алексей Овчинников рассказал о воспитательном потенциале урока через активные средства обучения. Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2005», учитель начальных классов лицея села Долгоруково Татьяна Сараева поделилась с коллегами приемами своей внеклассной работы со школьниками.

В рамках панельной дискуссии «Воспитание современного школьника» участники мастерской обменялись лучшими наработками и успешными практиками. В завершении разговора Алла Волкова рассказала о своем опыте в сфере организации цифровой безопасности детей с точки зрения работы классного руководителя и учителя информатики.

Педагогический кластер в Липецкой объединяет органы управления образованием и базовые образовательные организации региона. Совместная работа участников способствует созданию эффективной системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и обеспечивает развитие объединения в новом формате с учетом традиций липецкого образования. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.