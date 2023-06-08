Церемония награждения победителей областного фестиваля «Мой Пушкин» и регионального этапа Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность России – 2023» состоялась на сцене концертного зала «Маяк» детской школы искусств №2 в Липецке. На торжестве побывали свыше 130 гостей и участников, сообщили в управлении образования и науки региона.

«Областной конкурс «Мой Пушкин» проводится с 2011 года в рамках Всероссийского творческого фестиваля с международным участием «Мой Пушкин». За это время пять участников фестиваля из Липецкой области стали обладателями премии для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование». В этом году школьники, студенты, руководители творческих объединений, учителя и педагоги дополнительного образования представили 389 творческих работ в различных номинациях. Победителями и призерами стали 97 участников», – рассказали организаторы.

Региональный этап конкурса «Театральная юность России» ежегодно привлекает большое количество детских театральных коллективов. В этом году 432 участника из 78 образовательных организаций боролись за победу в коллективных номинациях «драматический театр», «кукольный театр», «музыкальный театр», «исполнение», а также «художественное слово в сольном исполнении». Победителями и призерами стали 12 коллективов и 13 участников в номинации «сольное исполнительство». Работы победителей конкурсов представляют Липецкую область на всероссийском финале.

«Правительство региона делает все, чтобы дети и молодежь получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса и развития юных жителей Липецкой области в творчестве, спорте, науке, общественной деятельности и многих других сферах. Наша задача – сохранить и расширить эту тенденцию», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.