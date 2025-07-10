Победители липецкого ИТ-хакатона по веб-разработке получили награды

В липецком кампусе «Школы 21» наградили победителей пятого регионального IT-хакатона по веб-разработке. В этом году участники создавали сервис для приёма заявок на разработку программного обеспечения (ПО). Он помогает оценить сроки выполнения проектов, подбирать технологии и команды с учётом графика работы.

В течение трёх дней 11 команд решали прикладные задачи, а затем защищали проекты перед экспертами, пройдя путь от идеи до минимально жизнеспособного продукта, так называемого — MVP. После этого в течение двух недель проводилась техническая экспертиза: специалисты Информационно-технический центра оценивали фронтенд, бэкенд и дизайн решений, учитывая качество кода, архитектуру и удобство интерфейса.

Первое место заняла команда «Слобода» (студенты ЛГТУ), второе — «И так сойдёт» (сборная FirstCall QA Pte. Ltd., ВГУИТ и школы №4 г. Грязи), третье — Viva LaBelousov (студенты Липецкого металлургического колледжа). Награждал победителей и призёров заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.«Такие мероприятия не только выявляют талантливых разработчиков, но и укрепляют нашу область как перспективную ИТ-площадку. Уверен, что участники хакатона внесут вклад в цифровое развитие нашего региона», — прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

Организаторами пятого ежегодного хакатона выступили правительство Липецкой области, минцифры региона и Информационно-технический центр. Партнёрами выступили ведущие ИТ-компании и организации, включая АНО «Цифровой регион. Липецк», ГК «ПРОФИТ», ООО «Рэдком» и другие.