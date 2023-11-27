Определены имена лауреатов областного конкурса «Молодёжный проект», которые получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих идей. Управление молодёжной политики Липецкой области оценило 91 предложенный проект по восьми направлениям. После всех конкурсных испытаний были выявлены 12 победителей. Награждение состоится в декабре.

Андрей Гриднев – проект «Средневековый монетный двор»; Егор Еськов – Центр дополнительного образования и наставничества «Ракурс»; Юлия Кадочникова – Арт-пространство «Макошь»; Андрей Логунов – проект «Огневой рубеж»; Овсеп Овсепян – проект «Буллинга.net»; Вазген Паландузян – Образовательный проект «Школа профорга»; Алина Теперик – создание фильма «Теперик и Белан. Борцы с терроризмом»; Виктория Цветаева – проект «Каждый ждёт деда Мороза»; Елизавета Черноусова – проект «Молодёжь против террора»; Владислав Шаврин – Фестиваль труда и профессий «PROтруд»; Галина Щукина – Школьное телевидение «ЕНОТ»; Нина Якунина – проект «Техноконнект».

«Очень хорошо, что наша молодёжь предлагает свои социально значимые проекты и готова взяться за их реализацию. Инициативность, активность, целеустремлённость – прекрасные качества, которые обязательно помогут им найти своё место в жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.