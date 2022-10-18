Итоги областных акций по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» и «Единый день дорожной безопасности «Мы выбираем жизнь!» подвели 14 октября в Липецке, сообщает региональное управление образования и науки.

Победителей поздравили директор Центра дополнительного образования Липецкой области Ирина Малько и начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Липецкой области подполковник полиции Владимир Парахин.

Фестиваль детского театрального и музыкально-литературного искусства по вопросам безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» в этом году проходил во второй раз. На областной этап поступило около двухсот материалов из всех районов и городов Липецкой области. Для победителей конкурсов подготовили концерт.

«Студенты, школьники, воспитанники детских садов и их педагоги-наставники заслуживают особой благодарности за активное участие в региональных и всероссийских пропагандистских акциях. Просветительские образовательные программы и конкурсы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Игорь Артамонов.