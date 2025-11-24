Победители первой в регионе олимпиады профмастерства получат ценные подарки и консультации работодателей

Впервые в Липецкой области прошла олимпиада профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов. Около 40 участников из 10 учебных учреждений выполняли задания по четырём профильным направлениям: информатике, машиностроению, технике и технологии наземного транспорта, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Первый уровень включал тестирование по ключевым темам, перевод профессионального текста и задание по организации работы коллектива. На втором уровне студентам предлагались практические задачи, требующие профессиональных знаний и умений.

Имена победителей и призёров будут объявлены 27 ноября. Участники встретятся с представителями региональных производств своих направлений. Отличившиеся студенты получат дипломы победителей и сертификаты в магазин компьютерной техники.

«Проведение олимпиады профессионального мастерства стало важным шагом в развитии системы среднего профессионального образования региона. Такие площадки позволяют не только продемонстрировать профессиональные компетенции студентов, но и выявить перспективных специалистов для реального сектора экономики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.