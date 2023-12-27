Специальными сертификатами в центре «Мой бизнес» в Липецке наградили победителей проекта «Начни сейчас 2.0» в рамках областного форума «Мой бизнес. Формула успеха». Первое место присудили Екатерине Кораблиной из посёлка Лев Толстой за проект «Столярная мастерская», второе – Марине Лелёвкиной из Липецка за проект «Бренд одежды «Табито Яфао», третье – Валерию Ошевневу из Усмани за проект «Память в объективе». Номинал сертификатов – 100, 50 и 25 тысяч рублей. Эти средства можно потратить на продвижение своего дела: полиграфические услуги, таргетирование рекламы, разработку сайта, товарного знака и тому подобное.

Бесплатная обучающая программа «Начни сейчас!» для начинающих предпринимателей разработана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это совместный проект центра «Мой бизнес» и правительства Липецкой области при поддержке регионального отделения «Деловая Россия». Проект стал востребованным среди жителей региона, и по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в сентябре 2023 года был проведен второй сезон для желающих открыть своё дело. За два сезона обучающую программу прошли 3000 участников, в каждом муниципалитете региона состоялось 50 тренингов, 500 жителей стали самозанятыми и предпринимателями.

Опытные наставники обучили участников открытию дела, предоставили алгоритмы получения господдержки, раскрыли нюансы продвижения и продаж товаров и услуг. Итогом проекта стали готовые бизнес-планы. Спикером и куратором проекта является предприниматель и общественный деятель Дарья Разон.

«Предпринимательство, безусловно, требует особых знаний. Инициативные липчане, желающие открыть свое дело, всегда могут получить поддержку в центре «Мой бизнес». Жизнеспособные идеи должны реализовываться и работать на благо общества», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.