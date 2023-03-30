Награждение победителей регионального этапа конкурса «Школьный патент – шаг в будущее» состоялось в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. «Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Основной задачей смотра является поддержка проектов в области науки, образования, просвещения и оказание содействия в продвижении интеллектуального развития учащихся через исследовательскую и научную деятельность. В этом году было подано 36 заявок от школьников и учащихся довузовских образовательных учреждений Липецкой области. По итогам в финал прошло 12 человек.

«Молодежь для нас является приоритетом. Это наше будущее, будущее нашей экономики. Здесь находятся будущие инноваторы, при поддержке своих наставников они представили достойные проекты и вышли в финал. Задача нашего фонда поддержать талантливых ребят и оказать финансовую помощь на стартовом этапе», – отметил региональный представитель Фонда содействия инновациям Александр Шацких, поздравляя победителей.

Поддержка молодых ученых – одно из приоритетных направлений государства. Существует несколько инициатив, направленных на привлечение талантливых специалистов, которым не только дают возможность поделиться идеями, но и помогают их реализовать. У липецких студентов есть уникальная возможность реализовать свой научный потенциал в программах «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («Умник»), «Студенческий стартап», «Старт». Получить грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям по этим программам можно вразмере от 500 тыс. рублей до 4 млн. Принять участие могут как организации, так и физические лица, в том числе обучающиеся в высших учебных заведениях.

Соглашение о взаимодействии между Правительством Липецкой области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключено 6 февраля этого года. Представительство фонда в Липецкой области осуществляет свою деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»). Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин.