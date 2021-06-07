Церемония награждения школьников – победителей открытых олимпиад прошла в Липецком государственном техническом университете. Юных умников и умниц поздравили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

В этом году победителями названы 155 школьников. Олмпиады проводились по нескольким дисциплинам: по математике – «Уникум», по русскому языку – «Грамотей», по информатике – «СуперБит». Также состоялись открытое командное первенство среди учащихся «Грамматикон» и командная олимпиада по программированию. Все победители получили дипломы. Традиционно школьники, которые стали лучшими сразу в двух и более олимпиадах, были приняты в «Клуб юных академиков».

В регионе немало делается для самореализации юных липчан со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, дальнейшее развитие России», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Руководителям и педагогам образовательных учреждений, которые подготовили наибольшее количество победителей, вручили благодарственные письма управления образования и науки Липецкой области. «Поддержка олимпиадного движения и его развитие – одна из важнейших задач системы образования Липецкой области. Поэтому Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» проводит открытые олимпиады и для младших школьников, начиная с третьего класса», – отметил проректор института развития образования Липецкой области Вадим Моргачев. Областные открытые олимпиады и командные соревнования для школьников региона проводились с апреля по май. В этом году интеллектуальные состязания проходили в очном формате в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». В них приняли участие около 4500 школьников.