Торжественную церемонию награждения лучших компаний и их представителей, а также менторов и наставников провел заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. В этом году состоялись три конкурса: областной публичный конкурс по качеству, всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России» и областной публичный конкурс «Лучшие практики наставничества».

Интерес к участию в областном конкурсе по качеству проявили более 30 организаций различных сфер деятельности: промышленность, образование, торговля, общепит. В итоге 11 организаций региона боролись за звание лучших. Награды получили «Липецкий металлургический колледж» в лице директора Алексея Уколова; АО «Индезит Интернэшнл» в лице директора Антона Чумакова, ООО «ППГ Индастриз Липецк» в лице генерального директора Олега Валуева и АО «Стагдок» в лице генерального директора Александра Зименкова.

В конкурсе «100 лучших товаров России» приняли участие девять компаний. Этот смотр способствует росту продаж, содействует компаниям в продвижении товаров на внутреннем и международном рынках, повышает их имидж. По итогам федерального этапа право маркировать свою продукцию логотипом «100 лучших товаров России» получили восемь предприятий региона. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» это АО «Энергия», ООО «АВКИС ГРУПП» и Грязинский культиваторный завод. В номинации «Промышленные товары для населения» – ОАО «Боринское». В номинации «Продовольственные товары» – Липецкий хладокомбинат и «Лебедяньмолоко». В номинации «Изделия народных и художественных промыслов» – фабрика «Елецкие кружева». В номинации «Услуги для населения» – ООО «Лидер Оптик». Для лучших товаров, ставших лауреатами, учреждено звание «Золотая сотня». От Липецкой области в почетную золотую сотню вошли мороженое пломбир в вафельном стаканчике, мороженое пломбир с фруктовым наполнителем в вафельном рожке «Варенька» от АО «Липецкий хладокомбинат» и кружевные изделия ручной работы фабрики «Елецкие кружева».

Для распространения передового практического опыта наставничества среди предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Липецкой области с 2019 года проводится конкурс «Лучшие практики наставничества». Он способствует поиску и отбору успешных практик наставничества для их дальнейшей популяризации, тиражирования и внедрения в Липецкой области.

В номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» награды получили ООО «СтальСоюз» в лице оператора профилегибочного агрегата Сергея Жулаева (1 место), АО «Липецкцемент» в лице главного инженера Владимира Тюленёва (2 место), ОГУП «Липецкоблводоканал» в лице главного энергетика Андрея Самохина (2 место) и помощника генерального директора по развитию бережливого производства Дениса Проскурина (2 место), а также ООО «Индустрия» в лице директора по производству Алексея Папушина (3 место).

В номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» наградили заместителя главного инженера по научной работе АО «Энергия» Валерия Новоселова (1 место) и токаря 5 разряда ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» Виктора Загуменнова (2 место). В номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» награждена заместитель генерального директора по персоналу АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие Елена Кузнецова (1 место). В номинации «Наставничество в области прорывных технологий» отмечен генеральный директор ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Алексей Рубахин (1 место).