В Липецкой области завершился молодежный форум «Область будущего». В этом году он впервые проходил в статусе всероссийского, принял более 230 участников и 73 экспертов в сфере IT из 55 регионов России. В программах смен всероссийского форума «Область будущего» принял участие первый заместитель Губернатора Липецкой области Александр Рябченко совместно с участниками специальной военной операции Сергеем Федорцом и Даниилом Перовым для молодых людей провели игру «#Россия.ХочуЗдесьЖить»: участники разделялись на команды, где формировали предложения по развитию России и улучшению Липецкой области. По итогам игры каждая команда обосновывала и защищала ряд собственных предложений по модернизации как субъекта, так и всей страны.

На смене «Первые в IT» школьники создавали социальные проекты, на смене «IT-ГОРОД» участники, презентовавшие лучший проекты, получили сертификаты на участие в обучающей программе «100 Лидеров» и возможность пройти стажировку в «Алабуге» с последующем трудоустройством. Шесть участников по итогам смены «IT — искусство» получили предложение о встрече с руководителями компаний «АЙТИПРО» и «Аддон» с возможностью прохождения в дальнейшем профильной стажировки.

Ключевым технологическим и информационным партнёром всероссийского форума «Область будущего» стала компания VK. Специалисты из VK вместе с участниками форума проработали все шаги на пути к созданию собственного бизнес-проекта: от начальных этапов распределения ролей в команде и разработки структуры до успешной презентации идеи.

Ещё одним ключевым партнёром смены стал Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Шесть участников получили приоритетное право для прохождения собеседования и стажировки в проектах партнёра по направлениям развития профессиональных сообществ, разработки моделей выхода из строя промышленного оборудования и применения технологий искусственного интеллекта, разработки системного ПО для акустоэлектронных комплексов.

Лучшие инициативы и проекты участников трех смен всероссийского молодёжного форума «Область будущего» получили поддержку от конкурса Росмолодёжь.Гранты на общую сумму более 5 850 000 рублей.

Кузенко Иван из Липецкой области выиграл грант на сумму 280 тыс. рублей. Его проект называется «Плоггинг-забег». Проект направлен на привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и формирование ответственного отношения к природе, а также способствует популяризации здорового образа жизни и бережного отношения к окружающей среде.

Кутыгина Вера из Курганской области выиграла грант на сумму 700 тыс. рублей. Ее проект посвящен региональному IT-фестивалю «Курганская область — Территория возможностей». Он подразумевает проведение выездного образовательного мероприятия, включающего турниры и хакатоны, где ребята получат знания по робототехнике, пилотированию квадрокоптеров, автомобилестроению, Web и Scratch-разработкам.

Мишина Алена из Москвы выиграла грант на сумму 800 тыс. рублей. Ее проект «Арена Идей» — это платформа с ресурсами для студентов, стремящихся к участию в конкурсах, хакатонах и грантах, будет включать функционал для формирования команд, подачи заявок, размещения проектов и поиска инвесторов.

Катаева Дарья из Новосибирска выиграла грант на сумму 465 тыс. рублей. Она разработала региональный просветительский медиапроект «Кухня политики». Он направлен на создание просветительских интервью с представителями органов власти Новосибирской области и их публикацию в государственных пабликах, ресурсах общественных сообществ и образовательных учреждений региона.

Архипова Диана из Липецка выиграла грант на сумму 320 тыс. рублей. Диана создаст культурно-досуговое школьное пространство «Центр имени М. И. Неделина». Здесь будут проходить мероприятия, направленые на развитие навыков социального проектирования и коммуникации.

Дурицин Даниил из города Фатеж выиграл грант на сумму 300 тыс. рублей. Он разработал онлайн-платформу для наставничества «Ментор Гид». Это объединение в Курганской области с опытными наставниками из любой сферы деятельности. Уникальность платформы — низкий порог вхождения и непосредственный выбор наставника после регистрации.

Крутских Анастасия из Липецка выиграла 350 тыс. рублей на проведение межрегионального хакатона GLITCH 2.0. Это проект для школьников от 14 до 17 лет, которые интересуются 3D- и веб-дизайном, а также VR. У участников будет возможность реализовать реальные кейсы от партнеров, пообщаться с заказчиками кейсов, посетить мастер-класс и получить экспертную обратную связь.

Швечкова Алина из Саранска получит 470 тыс. рублей. Она разработала образовательно-оздоровительную программу «МАЯК». Это комплекс мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди студентов г. Саранска и формирование новых полезных привычек у участников программы проекта.

Окорочков Алексей из Ельца получит грант на сумму 400 тыс. рублей и проведет мультиспортивную лигу «Энергия». Это студенческие соревнования по 12 видам спорта, проходящие на протяжении всего учебного года: спорт, киберспорт, патриотика.

Егупова Татьяна из Липецка получит 199 тыс. рублей на фестиваль детской науки и творчества «Страна ПЕДАГОГиЯ». Проект направлен на решение проблемы социализации у детей и подростков с помощью взаимодействия с молодыми педагогами и ровесниками. Это однодневный фестиваль, состоящий из концертной программы и 15 интерактивных площадок с научным уклоном.

Шурупова Елизавета из Липецка выиграла 650 тыс. рублей. Она проведет педагогические игры студенческих педагогических отрядов Липецкой области. Это двухдневная выездная смена, где шесть команд будут не только соревноваться в различных дисциплинах, но и пройдут обучение на образовательных площадках от ведущих специалистов в области вожатского мастерства.

Горбунова Софья из Липецка выиграла грант на 940 тыс. рублей. Ее форум «Киберперемена» — проект, направленный на социализацию и начальную профориентацию школьников Липецкой области в возрасте от 14 до 18 лет, увлеченных компьютерными играми.

«Гордимся, что из 12 победителей семеро — липчане. Ребята выиграли гранты до 940 тысяч рублей. Теперь будут воплощать свои идеи в жизнь. Помогать молодым педагогам, подросткам. Искать первых заказчиков для юных дизайнеров. Ждем ваших проектов, пусть их будет с каждым годом все больше, мы поддержим», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.