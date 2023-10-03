Победительницей регионального этапа «Мама-предприниматель» стала липчанка Наталья Чистякова. Она шьет экологичные развивающие игрушки из фетра. Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов вручил победительнице сертификат на получение гранта в размере 100 тысяч рублей.

Финал регионального этапа программы «Мама-предприниматель» состоялся в Центре «Мой бизнес» Липецка. В этом году 40 липчанок прошли обучение, а 36 начинающих предпринимательниц представили проекты экспертному жюри. Направления бизнеса участницы выбрали самые разнообразные — от сферы здоровья и красоты, общественного питания, астрологии до производства бетона. Жюри оценивало экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость подготовленных бизнес-проектов и определило лучший из них.

«Чтобы начать бизнес мало одного желания и стартового капитала. Необходима идея, которая ляжет в основу бизнес-плана и будет востребованной и нужной. Также для успешной реализации проекта необходимы знания основ предпринимательской деятельности. Центр «Мой бизнес» помогает инициативным гражданам и обучиться ведению бизнеса, и получить господдержку», —отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мама-предприниматель» — бесплатная федеральная образовательная программа Минэкономразвития РФ, Фонда «Наше будущее» и Корпорации МСП для мам несовершеннолетних детей, планирующих создать свое дело или занимающихся предпринимательством не больше года. Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году Корпорация МСП полностью обновила образовательную программу. Наставники и тренер программы обучают подготовке бизнес-проекта «под ключ»: от замысла и разработки гипотезы до составления дорожной карты развития, разработки стратегии и упаковки готовой идеи бизнеса.