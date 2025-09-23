Победительница программы «Мама-предприниматель» в Липецкой области получила 150 тысяч рублей

Федеральная образовательная программа для женщин «Мама-предприниматель» завершилась в Липецкой области. Она проходила на площадке центра «Мой бизнес». В ходе тренинга-интенсива участницы получили проверенные инструменты для ведения бизнеса, узнали, как разработать бизнес-модель, продвигать свой продукт, обозначить целевую аудиторию, познакомились с опытом успешных мам-предпринимателей и получили индивидуальные консультации от практикующих экспертов. Кроме того, для участниц был организован бизнес-визит в «Новую школу» Натальи Колгановой, в рамках которого социальный предприниматель рассказала о своем пути, провела экскурсию по школе и ответила на вопросы.

Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц – состоялся 12 сентября. Экспертное жюри оценивало экономическую обоснованность и реалистичность проектов, их отношение к приоритетным видам экономической деятельности. По итогам защиты победительницей проекта «Мама-предприниматель» в Липецкой области и обладательницей гранта в 150 тысяч рублей стала Кристина Голубятникова с проектом «Виноградинка». Вместе с семьёй Кристина выращивает саженцы винограда и декоративных культур. В будущем победительница планирует расширять своё дело и увеличить ассортимент до более 200 разновидностей винограда.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». С 2019 года центр «Мой бизнес» эффективно проводит её на своей площадке. «Быть одновременно мамой и предпринимателем — не только реально, но и выгодно. Липчанки это доказывают и своим примером мотивируют других браться за дело своей мечты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

После завершения обучающих тренингов в регионах, лучшие участницы из регионов смогут пройти углубленное обучение по программам развития предпринимательских компетенций в федеральном этапе программы в Москве, где 25 проектов поборются за гранты в размере 1 миллиона, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.