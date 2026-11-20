Торжественная церемония награждения победителей индивидуальных конкурсных треков Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Среди 60 победителей индивидуальных треков «Учить и учиться» и «СпортТрек» те, кто смог наиболее полно раскрыть свои способности и добиться высоких результатов. В числе сильнейших – три представителя из Липецкой области. Это участники направления «СпортТрек» – учитель физической культуры школы №72 Липецка Наталья Кузнецова и преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, учитель физической культуры школы №47 Липецка Ефим Сапун, а также участник индивидуального трека «Учить и учиться» – учитель начальных классов школы села Стегаловка Долгоруковского округа Людмила Родионова.

Свыше 35 000 заявок поступило в этом сезоне на индивидуальные конкурсные треки проекта «Флагманы образования» – 29 000 старшеклассников, студентов и педагогов стали участниками трека «Учить и учиться» и 6 000 тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих в сфере физического воспитания детей и молодежи, стали конкурсантами направления «СпортТрек». На протяжении сезона участники прошли несколько этапов конкурсного отбора, каждый из которых давал возможность проявить себя, показать профессиональный потенциал и готовность применять полученные знания на практике.

Партнеры проекта «Флагманы образования» наградили победителей подарками. Онлайн-школа «Умскул», которая уже 10 лет готовит школьников к ОГЭ и ЕГЭ, вручила победителям «Учить и учиться» фирменные наборы. СберОбразование подарило умные колонки SberBoom, доступ к онлайн-интенсиву по искусственному интеллекту и возможность стать соавторами контента платформы «Ассистент преподавателя». От Сферума и педагогического сообщества «Пульс образования» участники получили умные колонки VK Капсула, подписку на полгода в ВК Музыке и фирменный мерч. Победители «СпортТрека» получили приглашение от АССК России на Всероссийский фестиваль студенческого спорта «УниверЛига», который пройдет в мае 2027 года в Красноярске. Хоккейный клуб «Динамо» Москва подготовил подарки и клубную атрибутику, в том числе фирменные шарфы.

«Проекты платформы «Россия – страна возможностей» дают липчанам возможность познакомиться с лучшим опытом коллег из других регионов, встретиться с признанными представителями своих отраслей, обсудить и разработать новые подходы к развитию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).