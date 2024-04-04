Областной финал одного из самых популярных у липецких школьников профильных конкурсов «Безопасное колесо» прошел на базе Липецкого государственного педагогического университета. В нем приняли участие победители муниципальных и городских этапов, объединенные в 19 юидовских команд. Всего в конкурсных этапах участвовали свыше 6000 учащихся из всех городов и районов региона.

Команды боролись за победу на нескольких станциях: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности дорожного движения», «Фигурное вождение велосипеда». Состязания проводились как в формате тестов, так и на практике. При подведении их итогов учитывались уровень знаний учащихся, время решения задания, а также мастерство исполнения элементов оказания первой помощи пострадавшим в авариях и вождения велосипеда. Впервые к конкурсным заданиям была добавлена станция «Вместе – за безопасность дорожного движения». Ее участники заранее должны были подготовить профилактические ролики и свои видео представить на суд жюри.

Самые высокие результаты и лучшую подготовку сумели продемонстрировать юидовские коллективы из Долгоруковского, Хлевенского и Задонского районов, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области. Именно в такой последовательности распределились места на конкурсных соревнованиях. Чемпионами области, победителями регионального этапа «Безопасного колеса» стали долгоруковские школьники Таисия Наумова, Марина Кузьмина, Илья Зенин и Дмитрий Королев. Вскоре лучшие юидовцы региона представят Липецкую область на всероссийском этапе конкурса.