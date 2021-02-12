Успешно выступила спортсменка из Добровского района Софья Провоторова на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров. Турнир проходил в Смоленске, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

Наша спортсменка одержала победу в забеге на 200 метров. Она стала единственной на этом турнире, кому на стадии полуфинала удалось выбежать из 24 секунд. Результат Софьи в полуфинале – 23,94 секунды.

В финальном забеге за медали боролись шесть сильнейших легкоатлеток. И здесь Софья Провоторова ещё улучшила свой результат, преодолев дистанцию за 23,78 секунды и выиграв золото соревнований.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.