Девятиклассник гимназии Валерий ТИХОНРАВОВ свою победу в областном конкурсе по управлению беспилотными летательными аппаратами посвятил полному тёзке и двоюродному деду Валерию Васильевичу Тихонравову, героически погибшему ровно сорок лет назад (1984 г.) в Афганистане.

— Меня родители назвали в честь него, — говорит парень. — Я горжусь героическим дедом, он достойно за свою короткую жизнь пронёс звание защитника Родины, награждён был медалью «За отвагу». Эту победу посвящаю ему, поскольку соревнования состоялись в день его памяти.

Сам Валерий — воспитанник отряда «Допризывник России» патриотического клуба «Держава», что много лет действует в гимназии с. Ольговка. Руководит им Юрий Владимирович Немцев. Наша газета не раз писала о победах этого клуба патриотов на различных уровнях, он гордится именами мальчишек, кто по окончании школы выбрал профессию офицера. Именно «Держава» помогла им определиться с жизненным выбором.

Вот и В. Тихонравов с начала 2024-го занимается здесь вместе с 10— и 11-классниками. Увлечение у пяти мальчишек очень интересное: они управляют беспилотниками. «Точка роста» оснащена ими.

— Я как узнал о таком кружке, — признаётся Валера, — попросил Юрия Владимировича меня принять в него. Впервые о дронах в Интернете ещё раньше прочитал, стал интересоваться ими, потом в «Точке роста» на уроках запускал. Они меня привлекли сразу. И тем, как летают, и тем, какие трюки могут выполнять. Всё зависит, конечно, от их мощности.

— Управлять БПЛА сложно или любой может научиться? — спрашиваю у него.

— В принципе при желании любой человек сможет. Сначала трудно и мне было, потом приспособился. Как показывает практика, дроны — это не игрушка, они играют большую роль сейчас на фронте, и умение ими точно управлять там просто жизненно необходимо. В мирной жизни БПЛА тоже важны. Знаю, что ребята из 2-й Добринской школы изобрели сельскохозяйственный дрон, который будет помогать селянам в полях. Они молодцы! Я тоже мечтаю свой изобрести, но для этого нужны детали, а первоначально, вообще-то, деньги на них же…

— А что важно в управлении и чему работа с дронами учит, как считаешь?

— Главное — точно его посадить на заданную точку, такие тренировки учат нас внимательности, сдержанности, терпеливости.

Эти качества наш земляк и проявил во время областного конкурса по управлению БПЛА в номинации «Точная посадка», став призёром среди множества соперников. Соревнования проходили в Липецке, в детском технопарке «Кванториум». Юноше вручили почётную грамоту и приз. Радость победы с ним разделили родители Инна Витальевна и Сергей Александрович, а также младшие братья и сёстры.

— Вообще, такой результат Валерия считаю закономерным, мой подопечный много тренировался перед состязаниями, — говорит его наставник Юрий Владимирович Немцев. — Он настоящий спортсмен, постоянный участник соревнований по допризывной подготовке, член сборной района по спортивному туризму, имеет много наград за личное первенство. Так держать!