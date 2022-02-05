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В Липецке, во Дворце спорта «Звёздный», завершился региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

В соревнованиях приняли участие семь команд из Липецка, Ельца, Задонского и Усманского районов.

Ледовые баталии проходили в трех возрастных группах:

2011-2012 г.р.

Первое место – ХК «Усмань» (г. Усмань)

Второе место – «СШ №11 Динамо» (г. Липецк)

Третье место – ХК «Елец» (г. Елец)

2010-2009 г.р.

Первое место – «Айсберг» (г. Задонск)

Второе место – «СШ №11 Динамо» (г. Липецк)

2008-2007 г.р.

Первое место – «Айсберг» (г. Задонск)

Второе место – «СШ №11 Динамо» (г. Липецк)

Команды-победители представят наш регион на всероссийском финале соревнований.