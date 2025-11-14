Победы вам, Анастасия Викторовна!

Руководитель Нижнематрёнской школы Анастасия Викторовна БИРЮКОВА стала лауреатом четвёртого областного конкурса «Директор года-2025». Поговорили с молодым директором о её работе, конкурсе и школьной жизни в целом, которая не останавливается ни на минуту.

— Что дало Вам это необычное состязание для директоров, было ли полезным?

— Для меня это — колоссальный опыт, новые знакомства, интересные задачи и пути их решения. Участие в конкурсе «Директор года» — это не просто соревнование, а важный этап в карьере управленца. Для меня это возможность переосмыслить свой путь, вдохновиться примерами коллег и наметить новые цели.

— Сколько лет Вы уже трудитесь в школе и каков директорский стаж?

— Мой педагогический стаж — 11 лет, директорский — 3 года. Для конкурса одно из условий — не менее двух лет руководства.

— Что Вы уже изменили в школе, став директором?

— Например, в 2024-м году по нацпроекту «Образование» у нас открылась «Точка роста» — самая последняя из всех школ Добринского района. Это очень важно для развития детей. Хоть наша школа и малокомплектная — всего 51 ребёнок обучается, но это же не повод оставлять их без последних современных нововведений. Кроме того, у нас заработал школьный театр «Гармония». И в текущем году нижнематрёнские дети стали первыми с постановкой отрывка из поэмы «Василий Тёркин» в районном конкурсе. Также нынешним летом впервые команда педагогов нашей школы участвовала в туристическом слёте для учителей. Ранее — никогда: в основном из-за того, что средний возраст — 58 лет, есть те, кому за 70… И всё-таки мне удалось всех убедить, что это интересно, полезно и весело, отвлекает от основной тяжёлой работы и сплачивает коллектив. Мы в целом не победили, однако в конкурсе по краеведению стали первыми. И гордимся собой.

— Представьте, что Ваша Нижнематрёнская школа через 5 лет — образец для всего нашего региона. Опишите признаки этого «образца».

— Мечтаю, что мы с коллегами работаем на благо Добринского района и всей Липецкой области, поставляя молодые кадры для развития всего региона, так как на базе нашей школы открылся агрономический класс, оснащённый современной техникой…

— Случается такое, что Ваше нововведение встречает сопротивление у коллектива?

— Бывает, несомненно, в силу большой загруженности учителей. Я выступаю за практичность и эффективность, например, прошу собрать какую-то информацию через мессенджеры, без всяких бумажных отчётов. Сначала встречала сопротивление у коллег. Сейчас привыкли: это быстро и удобно.

Впервые под руководством молодого директора А.В. Бирюковой команда учителей Нижнематрёнской школы участвовала в турслёте педагогов.

— Вы и коллеги вовлекаете родителей и односельчан в жизнь школы?

— Как это банально ни звучит: стараемся со всеми находить общий язык. Учителя знают, что работа с мамами и папами, а также с бабушками — это неотъемлемая часть их труда, так что с родителями шагаем в дружеском ритме.

Они тоже понимают: у нас с ними общая цель — воспитание детей, которых хотим видеть достойными людьми. Родители участвуют во внешкольных мероприятиях, также вместе с нами собирают гуманитарную помощь участникам СВО.

— Вернёмся к конкурсу «Директор года». Что для Вас в нём показалось самым сложным?

— Он состоял из двух туров: заочный и очный. В свою очередь, последний — тоже из двух этапов. И мне сложным показалось участие в решении управленческой ситуации. Обычно как: всё-таки лично мы принимаем окончательное решение, а там нужно было прислушиваться к другим директорам и вместе решать. Зато это дало огромный опыт — уметь слушать и слышать.

Семья — муж Сергей и сынок Иван — главная поддержка мамы и жены в её непростой работе.

— Вы в этом состязании вышли в финал, стали лауреатом, поздравляем. И всё-таки какое качество характера директора ставите на первое место?

— Каждую ситуацию в школе — хоть хорошую, хоть плохую — рассматривать лично, не перепоручая её завучам или классным руководителям. Это как раз и позволяет жить жизнью школы, быть в курсе происходящего, а не являться сторонним наблюдателем, который не может дать ответ на любой вопрос, как двоечник, отвечая: «Я пока не готов об этом говорить». Для себя я ещё выделяю тактичность, воспитанность, оптимизм и упорство. Одной из обязательных личностных черт руководителя считаю уверенность в себе.

— Мы знаем, что Вы также участвуете в конкурсе «Лидеры села», который организует «Союз сельской молодёжи». Вы уже прошли 1-ый этап, в конце ноября состоится финал в Москве.

Желаем победы Вам, Анастасия Викторовна, и там.

«Поддержка и развитие образования на селе — один из наших ключевых приоритетов. Важно, чтобы в сельских школах работали современные, инициативные руководители, которые создают все условия для качественного образования и воспитания детей», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.