Добринский район на этом мероприятии в Москве представляла учитель С.В. СКОРОБОГАТОВА из Пушкинской школы.

Светлане Викторовне в нынешнем году было присвоено звание «Почётный работник сферы образования РФ». И она единственный представитель Добринского района, кто вошёл в число 40 делегатов от Липецкой области, побывавших в столице на торжественном мероприятии — закрытии Года педагога и наставника в Центральном федеральном округе.

— Всё проходило в форме концерта-праздника на ВДНХ, — рассказывает С.В. Скоробогатова, — и называлось «Посвящение учителям». Самым лучшим из нашей сферы там вручили награды, присвоили звание заслуженных и народных учителей России. По окончании перед нами с сольным концертом выступила певица Лариса Долина, которая тоже является педагогом-наставником для будущих артистов эстрады.

Разумеется, у приглашённых было время, чтобы посетить выставку-форум «Россия». Светлана Викторовна поделилась своими восторженными впечатлениями от увиденного.

— Конечно, в преддверии Нового года сами ноги ведут туда, где есть места с этим связанные. Могу заверить своих земляков, что из всех наряженных ёлочек среди областей-соседей нашего региона, ёлка Липецкой области самая красивая. Она украшена белоснежными игрушками и снежинками в виде елецких кружев, ведь этим промыслом на всю страну славится наш край.

С.В. Скоробогатова убеждена: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И советует добринцам при возможности посетить эту выставку.