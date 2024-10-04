На прошлой неделе филиал Фонда «Защитники Отечества» организовал паломническую поездку в Задонск для матерей мужчин, сложивших головы в зоне специальной военной операции, а также для их родственников.

— Семь мам и один брат погибших смогли поучаствовать, — говорит координатор этого фонда в Добринском районе Елена Владимировна Валуйская, — другие не поехали по состоянию здоровья.

Паломники говорят спасибо заместителю главы администрации района Олегу Николаевичу Малыхину и начальнику отдела культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Галине Михайловне Праницкой за предоставленный транспорт.

— В Задонске мы посетили храмы в монастырях, там была отслужена панихида по погибшим, — продолжает Е.В. Валуйская, — также священник с тёплыми словами поддержки и участия обратился ко всем, кто потерял близких людей в этой войне. Вечная им память.